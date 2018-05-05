В Севастополе воссоздали одно из сражений за освобождение города от фашистов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. / ТАСС /. Одно из ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны — бой за высоту Горная в ходе операции по освобождению Севастополя от фашистов — воссоздали севастопольские конструкторы в ходе V военно-исторического фестиваля «Высота Горная». Реконструкция сражения прошла в субботу на месте битвы под Балаклавой, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы показываем реконструкцию боя за высоту Горная, это события 1944 года, операция по освобождению Севастополя, из балки будет наступать Красная армия, немцы обороняются. С обеих сторон участвует 300 человек реконструкторов из 13 клубов, 60 единиц пиротехники, а также один самолет, а закончится все, как и должно быть, победой Красной армии", — рассказал ТАСС Ян Белявский, координатор фестиваля.

При освобождении Севастополя весной 1944 года высота Горная, расположенная между Сапун-горой и Балаклавой, стала местом ожесточенных боев. У войск вермахта хватило времени как следует закрепиться и подготовиться к отражению атаки, а на штурм высоты были брошены несколько советских дивизий. Первая атака советских войск началась 18 апреля, но полностью взять высоту стало возможным только к 9 мая, тогда же советские войска взяли штурмом Сапун-гору. 9 мая 1944 года считается днем освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

По словам организаторов, фестиваль «Высота Горная» посвящен Дню Победы и 74-й годовщине освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Организаторами фестиваля выступил Клуб автолюбителей «Победа» и региональная общественная организации «Армянская национально-культурная автономия Севастополя» при поддержке правительства города.