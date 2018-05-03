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Беспардонные чмыри и трениришки. Колонка Кушанашвили
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Беспардонные чмыри и трениришки. Колонка Кушанашвили 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Жизнь, знаете ли, чудесно уравновешена, и на одного козла, который хамски вытолкал ребенка из кадра, когда тот только начал отвечать Даше Мироновой, приходится — я на это очень надеюсь — 447 вменяемых наставников, у которых не кусок дерьма вместо сердца.
Жизнь чудесно уравновешена, и у Даши Мироновой, тоже пережившей унижение, есть я, но мне было очень неприятно наблюдать, как Денису Казанскому, в данном контексте избыточно лояльному, в эфире «МАТЧ-ТВ» двое взрослых людей, наверняка считающих себя очень важными, тщились объяснить, что тренер прав (один, правда, с косноязычными оговорками).
На месте руководства канала я бы больше этих людей в эфир не звал.
Как всегда можно найти повод, чтобы быть несчастным, так всегда можно найти оправдание подлости.
Я вспоминаю слова хорошего писателя: «Недостаток сочувствия может быть столь же вульгарным, как и избыток слез».
Понимает ли этот черствый ублюдок, что он надругался над самоуважением юного бойца (о Мироновой скажу позже), у которого, может быть, брали САМОЕ ГЛАВНОЕ интервью в его жизни?
И брала его красивая девушка?
Увы, опыт подсказывает, что беспардонным чмырям неведома чуткость, на то они и чмыри.
Но я не этим даже поражен: мало ли химически чистого быдла на свете.
Я поражен самим фактом дебатирования вопроса, верно ли поступил тренеришка.
Я поражен тем, что вы не до конца осознаете, что способствуете, потворствуете тому, что унижение и хамство становятся нормой.
Хотя, что такое норма сегодня, думая я, глядя на какого-нибудь Амана Тулеева.
Нормы нет; ее подвергли релегации, осталась пустошь, воняющая серой, серые людишки относящиеся к женщинам как к гетерам, детей превращающая в себе подобных, и остались вы, разводящие антимонии там, где ублюдков нужно немедля увольнять — после побоев.
А Даша Миронова одна делает для пропаганды хоккея поболее, чем все гости Казанского.
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