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В Щукине лауреат международных конкурсов прочтет лекцию о вокале
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В Щукине лауреат международных конкурсов прочтет лекцию о вокале 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Лекция-концерт «Вокал как сольное, ансамблевое и театральное направление в музыке» будет представлена всем ценителям искусства 15 мая в клубе «Атом» района Щукино. Своими знания и впечатлениями со зрителями поделится пианист, музыковед, лауреат международных конкурсов Роман Чистяков.
— Во время познавательной встречи зрители услышат музыкальные композиции, — отметили организаторы.
Программа начнется в 13.30. Вход свободный без возрастных ограничений и предварительной регистрации. Напомним, что клуб «Атом» распложен по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, строение 2, станция метро «Октябрьское поле», «Щукинская».
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