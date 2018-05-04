«Бессмертный полк» и фаер-шоу. Топ-5 событий Дня Победы в Воронеже

73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже отметят с размахом. Праздничные события пройдут во всех районах города. «АиФ-Черноземье» собрал пятерку наиболее ярких, на наш взгляд, мероприятий.

Парад Победы

9 мая в 10 утра на площади Ленина начнется Парад Победы, в котором примут участие 2203 человека и 52 единицы военной техники. Далее запланировано торжественное шествие войск Воронежского гарнизона по проспекту Революции. Схему проведения парада опубликовали на сайте Минобороны РФ.

Что: Парад Победы

Где: площадь Ленина

Когда: 9 мая в 10:00 «Бессмертный полк»

В День Победы по улицам Воронежа пройдет ежегодное шествие «Бессмертный полк». Принять участие в патриотическом шествии может любой желающий. Общее построение состоится на улице Дзержинского, в районе театра юного зрителя, 9 мая с 8:30. В городском управлении культуры советуют приходить с портретами, транспарантами, фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Что: шествие «Бессмертный полк»

Где: сбор у театра юного зрителя

Когда: 9 мая с 8:30 Джигитовка и реконструкция

В Воронежском центральном парке в районе «пионерской горки» с 15:00 до 19:00 состоится фестиваль «Ратное поле», который в этом году включит в себя конно-спортивную джигитовку; выставки моделей авиации, флота, военной и гражданской техники; лагерь клуба военно-исторической реконструкции; выставку водолазного снаряжения.

Что: фестиваль «Ратное поле»

Где: Воронежский центральный парк

Когда: 9 мая с 15:00 до 19:00 Огненное шоу На Адмиралтейской площади с 15 часов пройдет молодежный рок-фестиваль, а в вечернее время VIII Международный фестиваль фаер-шоу «Огни Победы» с участием фаер-групп Воронежа, городов России и стран СНГ. Огненная программа начнется в 20:00.

Что: рок-фестиваль и фаер-шоу «Огни Победы»

Где: Адмиралтейская площадь

Когда: 9 мая с 15:00 «Синий платочек»

9 мая в 21:00 на трех площадках города пройдет танцевальный флешмоб «Синий платочек Победы». Патриотичная акция состоится по следующим адресам:

проспект Революции, 58 (у магазина «Утюжок»), площадь Победы (проспект Революции между домами №27 и 29), Адмиралтейская площадь (ул. Софьи Перовской между домами №7 и 9).

Что: флешмоб «Синий платочек»

Где: площадки города

Когда: 9 мая в 21:00 Одновременно, в День Победы жители и гости города смогут посетить международную выставку «Город мастеров», ретро-автомобилей, а также разноплановые развлекательные и интерактивные программы. Для гостей будет работать полевая кухня. Завершится День Победы праздничным салютом с участием артиллеристских орудий в 22 часа с дамбы Чернавского моста.