Май — 2018: Опубликован график отключений горячей воды в Казани

Исполком Казани опубликовал график отключения горячей воды в Казани на май текущего года. Воду, традиционно, отключат в жилых домах и социальных объектах. В период отключений специалисты проведут опрессовку и капитальный ремонт сетей. Напомним, отопительный сезон в Казани завершен в четверг, 3 мая. Теперь коммунальщики готовятся к следующему сезону. Опрессовка будет проведена в несколько этапов: 4−6 мая, 10−12 мая, 24−25 мая, в части домов горячей воды не будет с 10, 13 мая по 23 мая. Завершить отключения на этом этапе надеются 6-8 июня. На сайте исполкома Казани опубликован полный график отключений. Городские власти отмечают, график предварительный — возможны изменения.