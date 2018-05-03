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В Московском доме книги прошли литературные чтения стихов Сергея Михалкова
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В Московском доме книги прошли литературные чтения стихов Сергея Михалкова 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
На творческом вечере состоялась презентация «Большой книги», которую издательство «АСТ» выпустило к 105-летию автора. Наряду с ранее неопубликованными и малоизвестными стихами в «Большую книгу» вошли сатирические басни, сказки, стихи военных лет и подробная автобиография классика советской детской литературы.
Телеведущая Ирина Муромцева с дочкой Сашей
Творческая встреча прошла в литературном кафе МДК, оформленном в духе 50-х годов XX века. На ней в исполнении популярных актрис прозвучали стихи «Случай в шкафу», «Шел трамвай десятый номер» и другие малознакомые читателю произведения Сергея Михалкова.
Фото предоставлено пресс-службой Московского дома книги
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