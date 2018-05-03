В Московском доме книги прошли литературные чтения стихов Сергея Михалкова

На творческом вечере состоялась презентация «Большой книги», которую издательство «АСТ» выпустило к 105-летию автора. Наряду с ранее неопубликованными и малоизвестными стихами в «Большую книгу» вошли сатирические басни, сказки, стихи военных лет и подробная автобиография классика советской детской литературы.

Творческая встреча прошла в литературном кафе МДК, оформленном в духе 50-х годов XX века. На ней в исполнении популярных актрис прозвучали стихи «Случай в шкафу», «Шел трамвай десятый номер» и другие малознакомые читателю произведения Сергея Михалкова

Фото предоставлено пресс-службой Московского дома книги