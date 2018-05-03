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Глава Карелии поручил разработать закон о поддержке кинематографа
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Глава Карелии поручил разработать закон о поддержке кинематографа 

ТАСС 53 минуты назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 3 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разработать закон о поддержке кинопроизводителей в регионе, предусматривающий налоговые преференции.
"Я считаю, что нам нужно вместе с Министерством экономического развития и промышленности республики, Корпорацией развития Карелии разработать законотворческие инициативы, которые создали бы преференции для развития кинематографа в регионе. Это могут быть льготы по земле, по налогу на доходы физических лиц. Нам важно завести в республику киноиндустрию", — сказал Парфенчиков в четверг на совещании по развитию кинематографа в регионе и поручил разработку законопроекта вице-премьеру карельского правительства Ларисе Подсадник.
По его словам, ранее в регионе приняли закон о господдержке производителей БАДов и лекарств, и инвесторы уже стали проявлять интерес к республике. То же самое необходимо сделать для киноиндустрии. «Люди должны почувствовать, что им выгодно снимать кино в Карелии», — отметил Парфенчиков.
В Карелии ранее снимались известные фильмы «Любовь и голуби», «А зори здесь тихие…», «Отпуск в сентябре», «Остров» и др. «Хотелось, чтобы Карелия активнее использовалась для съемок фильмов», — уточнил он.
Глава региона добавил, что места съемок кинокартин могут привлечь в регион дополнительный поток туристов.
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