Ведущий «Культуры» поблагодарил Дудя за отзыв об интервью с Машковым 

На короткое интервью, вышедшее на канале «Культура», обратил внимание Юрий Дудь. «Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать», — написал блогер в своём Twitter. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Владимир Флярковский, в реплике Дудя ему почувствовалась «настороженность». Однако он добавил, что благодарен за интерес к своей работе.
«Мне приятен подчеркнутый интерес к моей работе моих коллег».
На передачу отреагировали и другие журналисты. В частности, Ксения Собчак написала у себя в Twitter: «На вопрос „лучшее интервью и интервьюер по вашему мнению?“ я теперь знаю точный ответ». Владимира Машкова назначили художественным руководителем театра «Табакерка» после смерти Олега Табакова.