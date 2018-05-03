Фестиваль жестовой песни «Голос сердца» прошел в ВДЦ «Смена»

24 апреля в ВДЦ «Смена» прошел III Всероссийский открытый фестиваль жестовой песни «Голос сердца». В этом году «Смена» объединила более 100 юных талантов в возрасте от 10 до 18 лет.

Участниками фестиваля стали делегации школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей из Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Ростова — на— Дону, Краснодарского края, Саратовской области, Симферополя, Республики Ингушетия, Волгограда.

«Мы очень рады, что в этом году фестиваль проходит именно в ВДЦ «Смена»! Это замечательно, что мы открываем таланты у детей. Надеюсь, проведение Всероссийского фестиваля жестовой песни станет традицией для нашего центра. Я желаю вам побед, низко кланяюсь вам и вашим руководителям за труд!», — приветствовал гостей и участников фестиваля заместитель директора ВДЦ «Смена» Алексей Резник

Передать с помощью рук смысл песни, ее настроение — задача очень сложная, но юные участники фестиваля доказали, что их голос сердца сильнее любого вокала. Они представили тринадцать выступлений о самом сокровенном — семье, Родине, дружбе, и мечте. Во время исполнения песен ребята задействовали не только руки, но и лицо, мимику, танцевальные постановки. Все зрители фестиваля убедились, что язык жестов выразителен и пластичен, и с его помощью можно рассказать о самом главном.

«С каждым годом фестиваль становится все более ярким, насыщенным! Хочу сказать большое спасибо руководству ВДЦ «Смена» за помощь в организации. Всем участникам желаю творческих успехов!» — рассказала директор НКО БФ «Ангел» Влада Глушко.

«Я считаю, что очень важно проводить такие мероприятия, они дают стимул этим ребятам заниматься творчеством. Этот фестиваль очень радостный, дети выступают всегда великолепно! В ВДЦ «Смена» праздничное настроение, атмосфера располагает к проведению таких ярких мероприятий!» — поделилась депутат Народного Собрания Республики Ингушетия, директор Некоммерческой организации Благотворительный фонд «МЯЛ» Лейла Дзейтова.

По итогам III Всероссийского открытого фестиваля жестовой песни «Голос сердца» третье место занял участник из города Каменск-Шахтинский, второе место получил коллектив города Тихорецка, первое место заняла команда школы-интерната № 3 из города Энгельса.

«Мы приехали из города Энгельса, наш коллектив называется «Поющие руки». Мы долго готовились к этому выступлению и очень рады, что нам удалось победить!» — рассказали участники коллектива.