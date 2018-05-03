Стенд МТРК «Мир» вызвал рекордный зрительский ажиотаж на выставке СМИ в Минске

Белорусское представительство телерадиокомпании «МИР» принимает участие в Международной выставке СМИ, которая открылась сегодня в Минске. Чем будут удивлять зрителей, рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Телеканалы, радио, информагентства здесь не конкуренты, а партнеры. В лидерах по зрительскому ажиотажу — стенд телерадиокомпании «МИР». Угадать имена популярных теле— и радиоведущих, вспомнить название любимой программы смогли только самые преданные слушатели и зрители.

Впрочем, в этом году — не только конкурсы, но и презентации проектов. Например, утреннего шоу «Подъемная сила», которое уже 7 мая можно будет услышать на волнах радио «Мир-Беларусь».

«Для нас самое главное — слушатели. И мы рады, что они активно участвовали в нашей презентации. Мы много подарков разыграли. И они смогли немного понять, какие же их ждут конкурсы в эфире радио «Мир», — отметила редактор отдела маркетинга, промотирования, интернет-вещания радио «МИР» (Беларусь) Малика Поплавская.

У каждого — своя аудитория, а у газет — свой читатель, но одна проблема: как увеличить тиражи? Совет дает министр информации республики Александр Карлюкевич — всем в интернет.

«Меня радует, что все больше электронного продукта представлено на выставке, и все больше традиционные СМИ говорят о том, как они работают в интернете и соцсетях», — сказал Карлюкевич.

Каждый час проходят новые презентации, а участники здесь же выходят в эфир, готовят репортажи. Новшество этого года — день региональной прессы, и ее много. Для репортеров местных телеканалов, радиостанций и газет вся выставка как большой мастер-класс.

«Мы сюда приехали за новыми впечатлениями, новыми идеями, новыми эмоциями. И перенять опыт, попробовать повторить профессионалов постарше», — сказали редактор и оператор «Первого лесного телеканала» Ирина Горбатенко и Николай Марченко из Витебской области.

К слову, на форуме — не только белорусская пресса. Четыре сотни участников, в том числе из Казахстана, Украины, Польши, но больше всего — России. Стенд Союзного государства расположился в центре зала, как пример, что и пресса должна объединять, а не разделять.

Только за первый день выставку посетили более трех тысяч человек. Форум продлится до 5 мая. За это время здесь любой гость сможет пообщаться с известными журналистами, а представители СМИ узнают в лицо свою аудиторию, и как лучше доносить до нее информацию.

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