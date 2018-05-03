Только для супергероев: лучшие события выходных от НГС

Вечеринка на крыше Rock City

Уже в пятницу новосибирцев приглашают отдохнуть на крыше с видом на главную улицу — Rock City Bar открывает свою тёплую летнюю веранду. После того как фотографироваться надоест, можно вернуться в зал и потанцевать — за музыку и настроение будут отвечать диджеи — резиденты бара.

Когда? 4 мая Где? На веранде Rock City Bar (Красный проспект, 37) Во сколько? Заведение работает с 17:00, старт музыкальной программы — в 21:00 Сколько стоит? Вход бесплатный (18+)

Детские соревнования по художественной гимнастике

Если у вас есть дети, можно съездить с ними на турнир по художественной гимнастике — кто знает, может, красивое зрелище мотивирует их на собственные спортивные достижения. В межрегиональных соревнованиях примут участие более пятидесяти команд из двадцати городов России и ближнего зарубежья.

Когда? С 5 по 8 мая Где? В центральном холле МВК «Новосибирск Экспоцентр» (Станционная, 104) Во сколько? С 9:00 до 20:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Традиционный майский велопробег

В субботу есть шанс поучаствовать в большом весеннем велопробеге, который активисты организуют уже в седьмой раз. Участвовать могут люди любого возраста и уровня подготовки. Колонна велосипедистов проедет по двум мостам с остановкой у Монумента Славы и финиширует в парке «Городское начало». Перед стартом будет фестиваль с концертом местных рок-групп, конкурсами и интерактивным тестом на знание ПДД.

Когда? 5 мая Где? Сбор перед ГПНТБ (Восход, 15) Во сколько? С 12:00 до 17:00, старт колонны — в 15:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+, дети младше 14 лет могут участвовать только вместе с родителями)

Трибьют-концерт группы «Кино»

Вечером можно вспомнить творчество Виктора Цоя : в одном из баров песни группы «Кино» исполнит официальный трибьют-коллектив «Sолнечные Дни». В программе «Легенда 55», подготовленной к прошлогоднему юбилею вечно живого музыканта, — двадцать хитов, отобранных из всех альбомов. Команда «Sолнечные Дни» выступала на разных площадках СНГ — даже в Кремлёвском дворце.

Когда? 5 мая Где? В LondonBar (Фрунзе, 234/1) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 500 рублей (18+)

Интеллектуальный турнир в ресторане

В воскресенье днём можно собрать друзей и поучаствовать в игре «Квиз, плиз!». Тема этого интеллектуального сражения — «Кино и музыка». Команду нужно обязательно зарегистрировать.

Когда? 6 мая Где? В ресторане «Максимилианс» (Дуси Ковальчук, 1/1) Во сколько? Сбор в 17:30, старт игры в 18:00 Сколько стоит? 300 рублей (18+)

Выставка лучших плакатов «Монстрации»

К выходным открылась выставка «Постплакат» — на ней собрали самые интересные лозунги XV «Монстрации». Организаторы обещают, что в течение мая экспозиция будет «обрастать и дополняться историями о предыдущих новосибирских и не новосибирских „Монстрациях“». Кстати, подобная выставка недавно открылась в самой Третьяковке.

Когда? С 3 по 27 мая Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? С 14:00 до 22:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Выставка старинных патефонов и магнитофонов

С детьми (или сильно младшими братьями и сёстрами) можно сходить на выставку музыкальной техники прошлого столетия — наверняка они и не знают, что такое радиола и как вручную перематывать кассеты. В одном из музеев собрали аппаратуру 1940–1990-х годов — можно будет не только посмотреть, но и послушать, например, патефон времён Великой Отечественной войны. А ещё среди экспонатов — магнитофоны «Комета», выпущенные на новосибирском «Точмаше», и изделия Бердского радиозавода.

Когда? До 31 декабря Где? В музее Калининского района (Богдана Хмельницкого, 32) Во сколько? В субботу с 9:00 до 17:00 (воскресенье — выходной) Сколько стоит? 30 рублей (0+)

Боевик «Мстители: Война бесконечности» 16+

На большие экраны вышел один из самых ожидаемых фильмов весны. В этот раз героям вселенной комиксов Marvel предстоит защищать мир от космического тирана — целеустремлённого разрушителя Таноса. Он планирует собрать все шесть сильнейших артефактов — Камней Бесконечности, а с их помощью можно менять реальность буквально щелчком пальцев. Теперь судьба Земли зависит только от Мстителей. Обнадёживает лишь то, что в этой истории невероятное количество супергероев — 67. Среди них, например, доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча

Перед Днём Победы в прокат вышел фильм о сопротивлении заключённых лагеря смерти «Собибор» нацистам. В октябре 1943 года они поднимают бунт, который возглавляет лейтенант Красной армии Александр Печерский (Константин Хабенский). Фильм основан на реальных событиях: в его основу легло единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Создателей ленты консультировали представители Фонда Александра Печерского, а также дочь и внучка героя. Более того, для съёмок воссоздали по чертежам нацистский лагерь.

Мультфильм «Остров собак» 16+

Необычный проект режиссёра Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт»»), который на этот раз вдохновился работами великого Акиры Куросавы (собственно, поэтому действие происходит в Японии). Главный герой истории — двенадцатилетний Атари Кобаяши. Когда по указу мэра его города всех домашних собак выгоняют на громадную островную свалку, мальчик в одиночку угоняет маленький самолёт и отправляется на поиски своего верного пса. Приземлившись, он встречает новых друзей и отправляется в путешествие, которое определит судьбу многих людей и зверей.

Когда? С 3 мая Где? В кинотеатрах города

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