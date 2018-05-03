Исследователь танца Валентин Цзин выступит во Владивостоке с DJ-сетом и перформансом

Серия мероприятий начнется уже в пятницу, 4 мая.

Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ) выступила инициатором и соорганизатором серии мероприятий берлинского перформансиста Валентина Цзина во Владивостоке.

4 мая в баре RA X tin — DJ и продюсер из Австрии — и Валентин Цзин — российский режиссер, перформер и исследователь танца из Владивостока, — живущие в Берлине, представят перформанс, синтезирующий электронную музыку, авангардную хореографию и визуальное искусство.

Локальную поддержку окажут резиденты проекта «Дисциплина».

Подробнее: https://vk.com/virazhenie_ra Справки: info@vsca.ru ПЕРФОРМАНС ВАЛЕНТИНА ЦЗИНА «GAZE ZONE» 5 мая (суббота) 14:00-15:00 ЦСИ «Заря», пр. 100 лет Владивостоку, 155, вход: свободный, 18+

Владивостокскую аудиторию ждет адаптированная версия сольного перформанса Валентина Цзина, исполненного в Берлине в 2016 году, идея которого родилась спонтанно:

«Размерность? Грань? Пространство? Белый или черный? Последний фильм, который я смотрел, рассказывал какую-то историю, но вместо того, чтобы следить за сюжетом, я рассматривал экран телевизора и покрывающую его пыль.

Теперь у меня есть только она и несколько квадратных метров пространства. Я задаю себе вопрос о бренности тела, когда оно взывает к сознанию. ЧЕЙ ВЗГЛЯД СЛЕДИТ ЗА НАМИ?»

Дизайн звука: Daniel Williams (Дрезден) Дизайн костюмов: UY (Берлин), Maldoror (Берлин)

Справки: +7 423 231-71-00 ЛЕКЦИЯ ВАЛЕНТИНА ЦЗИНА «ТЕЛО В ЭПОХУ ТЕХНО И ПАРАМЕТРИКИ» 5 мая (суббота) 19:00-20:30 ЦСК «Хлебозавод», ул. Семеновская, 9, вход: 300 руб.

На лекции Валентин расскажет о своем методе, опирающемся на техники и основные принципы драматического театра, тхэквондо, буто и горлового пения.

С проектами Валентина также можно ознакомиться на его сайте tszin.dance.

МАСТЕР-КЛАСС ВАЛЕНТИНА ЦЗИНА «СЕМИОТИКА ТЕЛА» 6 мая (воскресенье) 15:00-21:00 ЦСК «Хлебозавод», ул. Семеновская, 9, вход: 3500 руб.

О мастер-классе от автора:

— Метод «семиотика тела» разрабатывался на протяжение многих лет и стал основой концепции российской компании PoemaTheatre (2009). Этот метод строится на принципе деконструкции нарративного тела и перехода в зону интуитивного тела и мышления. Образ не приходит на сцену вместе с человеком — а человек, выходя на сцену, отправляется в лабиринт собственного тела за образом. Время застывает. Тело раскалывается на миллионы знаков. Пространство становится управляемым. Базовый принцип работы строится на взаимодействии с метрономом и ритмическим анализом возможностей тела, определении различий внешней и внутренней архитектуры. Будет также предложен ряд упражнений с неподвижностью и 101 вариант движения. Цель занятий — относительно одной итоговой импровизации стать уникальным образом и похоронить его в памяти зрителя.

Билеты на мероприятия можно приобрести по ссылке hlebozavodart.timepad.ru.

Справки: +7 423 280-00-55