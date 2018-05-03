Прием эскизов на подмосковный конкурс граффити закончится 6 мая

В Подмосковье стартовал региональный конкурс граффити, заявки на участие и эскизы принимаются до 6 мая, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить город творчеством его жителей, это одна из возможностей самовыражения представителей субкультур, неформальных творческих объединений для развития социальной активности молодого поколения», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Она добавила, что в этом году у конкурса граффити сразу две актуальные темы, направленные на воспитание патриотизма и гордости за свою страну у молодежи: чемпионат мира по футболу — 2018 в России; спорт и здоровый образ жизни.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 14 до 30 лет как индивидуальные участники, так и команды. Заявки на участие и эскизы можно отправить на электронную почту graffitimo-2018@mail.ru до 6 мая 2018 года.

Как добавляется в сообщении, с 7 по 20 мая состоится отбор конкурсных эскизов и определение финалистов в муниципалитетах, с 21 мая по 6 июня — нанесение изображения отобранных эскизов на открытых поверхностях в муниципальных районах (городских округах) Московской области, а с 18 по 29 июня — подведение итогов конкурса.