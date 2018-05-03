Ещё
Прием эскизов на подмосковный конкурс граффити закончится 6 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прием эскизов на подмосковный конкурс граффити закончится 6 мая 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье стартовал региональный конкурс граффити, заявки на участие и эскизы принимаются до 6 мая, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить город творчеством его жителей, это одна из возможностей самовыражения представителей субкультур, неформальных творческих объединений для развития социальной активности молодого поколения», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Она добавила, что в этом году у конкурса граффити сразу две актуальные темы, направленные на воспитание патриотизма и гордости за свою страну у молодежи: чемпионат мира по футболу — 2018 в России; спорт и здоровый образ жизни.
Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 14 до 30 лет как индивидуальные участники, так и команды. Заявки на участие и эскизы можно отправить на электронную почту graffitimo-2018@mail.ru до 6 мая 2018 года.
Как добавляется в сообщении, с 7 по 20 мая состоится отбор конкурсных эскизов и определение финалистов в муниципалитетах, с 21 мая по 6 июня — нанесение изображения отобранных эскизов на открытых поверхностях в муниципальных районах (городских округах) Московской области, а с 18 по 29 июня — подведение итогов конкурса.
РИАМО: последние новости
В Москве 15 мая состоится гала‑концерт фольклорного конкурса «Казачий круг» Табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» вернут на Патриаршие пруды 28 апреля Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир» пройдет в Москве 15–17 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 звезд, которые выросли в нищете3
Куда исчезают дети-актеры
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение