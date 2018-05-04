Анастасия Заворотнюк поддержала участницу проекта «Ты супер!»

Заворотнюк появилась на сцене, чтобы поддержать 11-летнюю Александру Кирильчук. Конкурсантка с детства занимается вокалом, ездит на различные музыкальные фестивали и привозит оттуда множество наград. Звездная наставница приехала на съемочную площадку и подарила юной вокалистке серебряную цепочку с бабочкой.

"Саша, ты очень красивая и невероятно талантливая! Я знаю, как сложно принимать решения членам жюри, ведь я сама была в этом кресле на конкурсе «Ты супер! Танцы». Девушкам на удачу принято дарить украшения, я надеюсь, что этот подарок всегда будет с тобой и поможет победить!" — напутствовала участницу конкурса Анастасия Заворотнюк.

Участница шоу «Ты супер!» Александра Кирильчук

Проект «Ты супер!» телеканала НТВ , международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

Встречу Александры Кирильчук и Анастасии Заворотнюк зрители НТВ смогут увидеть в субботу, 5 мая, в 20:00.