Анастасия Заворотнюк пришла на проект «Ты супер!» с подарком

На НТВ продолжается четвертьфинал проекта «Ты супер!» — вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей.

Виктора Дробыша, Участники усердно готовятся к выходу на сцену с преподавателями по вокалу и хореографии. За их профессиональным ростом пристально следит звёздное жюри в составе Сергея Лазарева Юлианны Карауловой и Игоря Крутого.

Финал уже скоро, и юные исполнители все больше нуждаются в поддержке. По доброй традиции к участникам на проект приходят популярные музыканты, телеведущие, спортсмены, актеры театра и кино. Следуя этому обычаю, известная актриса и член жюри «Ты супер! Танцы» Анастасия Заворотнюк появилась на сцене конкурса, чтобы поддержать Александру Кирильчук.

11-летняя Саша занимается вокалом с детства — на занятия ее привела тетя, которая и по сей день ездит вместе с ней на все фестивали и конкурсы. В копилке юной вокалистки уже немало наград за победы в областных, всероссийских и международных вокальных конкурсах. Еще Саша учится игре на фортепиано, занимается танцами и увлекается тележурналистикой. Ее мечта — попасть на главное музыкальное событие мира музыки — «Евровидение». Популярная актриса и член жюри «Ты супер! Танцы» Анастасия Заворотнюк принесла Саше в подарок серебряную цепочку с бабочкой.

— Саша, ты очень красивая и невероятно талантливая! Я знаю, как сложно принимать решения членам жюри, ведь я сама была в этом кресле на конкурсе «Ты супер! Танцы». Девушкам на удачу принято дарить украшения, я надеюсь, что этот подарок всегда будет с тобой и поможет победить! — обратилась к участнице проекта Анастасия.

А чем именно Саша пронзила сердце Анастасии, вы узнаете, посмотрев новый выпуск проекта в субботу, 5 мая, в 20:00.