Трудности перевода: готовы ли кафе и магазины к наплыву иностранцев

В преддверии чемпионата мира по футболу туристическая полиция, англоговорящие кассиры в метро, сотрудники оте лей уже достаточно подкованы в общении с иностранцами. А как обстоят дела с кафе и мелкими магазинчиками? Смогут ли сотрудники этих заведений легко обслужить клиентов на их родном языке? Коррес пондент «ВМ», временно позабыв «великий и могучий», отправилась с ревизией.

План-стратегия обдумывался недолго. Вот куда могут совершенно случайно забрести иностранцы? Наверняка под прицел попадет общепит с традиционной русской кухней, привычный западной душе «ресторан быстрого питания» и маленький магазинчик, где можно прихватить с собой либо американский газированный напиток с ударной дозой кофеина, либо наш отечественный лимонад.

Учим азбуку жестов

Кафе быстрого питания я выбрала подальше от Садового и ото всех культурно-спортивных объектов. Для чистоты эксперимента заказывать еду через электронный терминал отказалась: ведь там легко можно выбрать нужный язык всего одним нажатием на сенсорный экран. Да и проверить персонал на знание иностранных языков можно только с помощью живого общения.

Для начала я решила поинтересоваться у кассира, что у них есть такого, чего нет в американских аналогах той же сети. Разумеется, на английском языке.

Выражения лица кассира, сменившиеся буквально за секунду, описывать можно долго. Тут и дикий испуг, и растерянность на грани истерики. Сохранить вежливую улыбку и заинтересованный взгляд мне было крайне сложно. На дрожащем русском девушка переспросила:

— Повторите, пожалуйста, ваш заказ! — явно готовясь наобум нажимать на кнопки электронного меню.

Но я не растерялась, натянула маску невозмутимости и сказала, что не понимаю ни одного сказанного ею слова. Опять же, на английском. Надо отдать кассиру должное, более-менее выкрутиться она сумела. Отойдя от кассы, девушка подвела меня к светящемуся табло, где полностью представлено все меню. Минут пять я показывала пальцем в рандомно выбранное блюдо и спрашивала: «Russian?» На что с почти сдающими нервами девушка качала головой. Не знаю, по какому принципу, но истинно русским «блюдом» ей показался бургер с курицей. Вопрос о напитках пришлось иллюстрировать жестами, а ответ на: «How much?» — мне выдал экран на кассе. Собрав заказ, сорвавшимся голосом мне пожелали приятного аппетита. И да, я уверена, что слышала ее облегченный выдох, когда отходила от стойки!

Катастрофа кулинарного масштаба

Менее находчивыми оказались сотрудники отечественного общепита. Честно говоря, настоящему туристу в таком заведении общаться с персоналом и вовсе не придется: выбираешь все сам, на кассе смотришь на экран и протягиваешь нужную сумму вечно деревянных. Но как быть любопытным путешественникам, не представляю!

Спрашивать продавцов в этот раз я решила о составе блюд: что в салате, из чего соус, какое мясо и с чем булочка. У раздачи — пять человек, и ни один по-английски не понимает даже элементарных слов! На любой вопрос молодые люди в белых фартуках переглядываются, посмеиваются и просто в упор смотрят, не изображая ничего, кроме вежливой улыбки! Даже попытки прийти на помощь и установить контакт не было. Правда, один вопрос они, похоже, все-таки поняли:

— Does anyone here speak English? — в надежде задала я вопрос. На что все как один отрицательно закачали головами!

Общение методом тыка

С ревизией магазинов на самом деле история получилась довольно странная. В первых двух торговых точках во мне без труда распознали русскую. Кассиры со скептичным взглядом заявили мне «Девушка, давайте на нашем!» Как-то даже весь запал пропал. Но с третьей попытки войти в образ иностранной туристки все же удалось. И попала я к типичной бабушке-продавщице. Забегая вперед, честно скажу, что в итоге я призналась ей в цели своего эксперимента. Но обо всем — по порядку.

Выбрав магазин, где покупателей за прилавком обслуживает продавец, я поинтересовалась, есть ли у них sparkling mineral water — обычная газированная минералка. Ожидать можно было какой угодно реакции, но только не того, что за этим последовало.

— Деточка, what do you want? — на самом ломаном из всех ломаных вариантов произношения спросила меня улыбчивая бабуля-продавец.

— Sparkling mineral water, — как можно отчетливее произнесла я.

Зацепившись за созвучное с привычной минералкой слово, продавец, наборматывая себе под нос «сейчас все дадим, сейчас все будет», достала из холодильника штук пять бутылок, от стеклянных по 0,5 до пластиковых с лимонным вкусом. Что ж, оставалось только выбрать и похвалить за находчивость! — How much does it cost? — собрав остатки спокойствия, спросила я.

— Much-much! — добродушно ответила бабуля и выставила передо мной еще пять таких же бутылок! В общем, с третьей попытки, достав кошелек и указав ей на купюры, удалось объяснить, что пополнять месячный запас воды мне не надо, а расплатиться хотелось бы за один товар. Потом мне кассирша произнесла чисто советское «сенк ю». Но не в этом щедрость русской натуры — мне в пакетик «на дорожку» еще и шоколадку с кассы положили! В общем, приятно удивило старшее поколение!

КСТАТИ