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«Родина-мать» в этом году «оживет» трижды ко Дню Победы
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«Родина-мать» в этом году «оживет» трижды ко Дню Победы 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
Световое представление «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, полюбившееся жителям Волгограда в прошлые годы, в этом году состоится трижды. Компания Dream Laser «оживит» «Родину-мать» 7, 8 и 9 мая.
— Световое представление «Свет Великой Победы» пройдет 7, 8 и 9 мая, — сообщают организаторы. — Новое уникальное 3D мэппинг лазерное представление снова расскажет волгоградцам и гостям города трогательную и наполняющую сердце гордостью историю, в которой сплелись воедино художественные образы различных исторических событий.
На днях V1.ru уже сообщал о том, что дизайнеры из Нижнего Новгорода уже начали на Мамаевом кургане сборку уникальных проекций, которые наденут на монумент «Родина-мать зовет!».
— Видеоинсталляция на «Родину-мать» — самая масштабная в мире, — утверждают сотрудники компании Dream Laser. — Два года назад мы показали всё, что могли показать на таком сложном архитектурном объекте. В прошлом году перед нами стояла сверхзадача — придумать что-то еще более впечатляющее. В этот раз мы тоже постараемся удивить горожан уникальными светопроекциями.
Накануне Дня Победы в прошлом году «Родину-мать» одели в уникальные светопроекции — после бомбежки на знаменитой фигуре появилось Знамя Победы. Кульминацией захватывающего светового шоу стало забившееся сердце «Родины-матери», которая через несколько секунд засияла благородным золотым.
Уникальное световое шоу будет проходить 7, 8 и 9 мая в 20:30, 21:00 и 21:30. Чтобы рассмотреть картинку во всех деталях, лучше занимать место возле Озера Слез.
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