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В челябинских садиках высадят 200 елей
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В челябинских садиках высадят 200 елей 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Предстоящим летом и осенью в челябинских детских садах высадят 200 елей. Как сообщила 74.ru участница экологического проекта «Посади дерево» Екатерина Пылина, первые деревья появятся в детских садах в «Парковом» и на Тополиной аллее.
— Высадка стартует 4 мая. В этот день 30 полутораметровых елей получит детский сад № 19 на Скульптора Головницкого, 6 и 30 таких же высоких деревьев — детский сад № 35, расположенный на Университетской набережной, 90, — рассказала Екатерина Пылина. — Всего до 7 мая появятся 200 деревьев в 15 садиках города.
За лето и осень общественники планируют высадить две тысячи деревьев: ели, липы, пирамидальные тополя, ясени и кусты сирени.
В том числе в списке площадок храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и Копейское шоссе. Храму требуется 100 деревьев, а вдоль оживлённой дороги высадят 200 взрослых саженцев. Шоссе, по словам участницы экологического проекта, станет гостевым маршрутом к саммитам ШОС и БРИКС.
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