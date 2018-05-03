В челябинских садиках высадят 200 елей

Предстоящим летом и осенью в челябинских детских садах высадят 200 елей. Как сообщила 74.ru участница экологического проекта «Посади дерево» Екатерина Пылина, первые деревья появятся в детских садах в «Парковом» и на Тополиной аллее.

— Высадка стартует 4 мая. В этот день 30 полутораметровых елей получит детский сад № 19 на Скульптора Головницкого, 6 и 30 таких же высоких деревьев — детский сад № 35, расположенный на Университетской набережной, 90, — рассказала Екатерина Пылина. — Всего до 7 мая появятся 200 деревьев в 15 садиках города.

За лето и осень общественники планируют высадить две тысячи деревьев: ели, липы, пирамидальные тополя, ясени и кусты сирени.