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Приплыли: Первую Продольную в Волгограде вечером перекрыла лодка
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Приплыли: Первую Продольную в Волгограде вечером перекрыла лодка 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 3 мая, горожане встретили на дороге необычное транспортное средство. Прямо посреди Первой Продольной магистрали лежала обычная лодка. Людей в судне не оказалось.
По словам жительницы Волгограда, выложившей фотографию с лодкой в социальных сетях, плавстредство она встретила недалеко от остановки «Театр юного зрителя» на улице Рабоче-Крестьянской.
Немного повеселившись над увиденным, жители Волгограда все же нашли объяснение появлению столь необычного для городской магистрали объекта. Горожане вспомнили, что похожая лодка раньше стояла в парке «Сказка», который как раз расположен возле ТЮЗа.
— Этой лодкой перегораживали въезд на тротуар раньше, — заметил один из волгоградцев. — Глупо выглядело, поэтому кто-то решил поглумиться.
Необычные предметы на волгоградских дорогах не редкость. Совсем недавно на бульваре Энгельса в Краноармеййском районе посреди дороги появился унитаз. Сантехническое изделие лежало вместе с коробкой и покрышкой от автомобиля в глубокой яме. Таким образом, решили жители Волгограда, кто-то решил подлатать надоевшую выбоину.
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