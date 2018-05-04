Материнский (семейный) капитал под прицелом мошенников

ГУ-Главное управление ПФР №3 по г. Москве и Московской области предостерегает владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал о том, что этот вид дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей, остается в центре внимания мошенников!

«Материнский капитал. Деньги сразу! Официально», «Обналичим материнский капитал», «Поможем получить средства материнского капитала» — объявления такого рода встречаются в подъездах, на остановках общественного транспорта, в Интернете.

Мошенники якобы предлагают юридическую помощь в обналичивании материнского капитала. При этом доверчивые граждане не задумываются, что подобные операции — вне закона. Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем — вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится участником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.

Мы обращаем внимание граждан: законных способов обналичить материнский капитал не существует!

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не возникло). В подтверждение права на получение средств материнского (семейного) капитала выдается сертификат государственного образца.

В соответствии с действующим законодательством распорядиться материнским (семейным) капиталом можно только целевым образом:

на улучшение жилищных условий;

на оплату образования или содержания и (или) присмотра и ухода любого из детей в образовательном учреждении;

на накопительную пенсию мамы ребёнка, давшего право на сертификат;

на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;

на ежемесячную выплату (выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года).

Подать заявление на получение сертификата на материнский капитал можно в территориальном органе ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, в МФЦ. Также можно подать заявление на получение сертификата в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Для получения электронного документа заявителю необходимо в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал проставить соответствующую отметку о выдаче государственного сертификата в форме электронного документа. После вынесения решения об удовлетворении заявления электронный сертификат на материнский (семейный) капитал направляется в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Электронный сертификат на М (С) К заверяется квалифицированной электронной подписью руководителя Межрегионального информационного Центра ПФР.

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.