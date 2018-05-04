Мать двоих детей заявила, что является обладательницей самых длинных ног в мире

40-летняя мать двоих детей и бывшая модель Кэролайн Артур, живущая в Мельбурне, заявляет, что длина ее ног равна почти 132 см. Если это действительно так, то австралийка может запросто потеснить россиянку Светлану Панкратову — нынешнюю обладательницу самых длинных ног в мире согласно Книге рекордов Гиннесса.

«Думаю, у меня совершенно точно самые длинные ноги в Австралии, да и в Америке тоже», — поделилась Кэролайн, чей рост равен 188 см. А это означает, что ее ноги составляют 69% от всего роста.

Из-за своего худощавого телосложения и высокого роста Кэролайн всегда испытывала трудности в выборе одежды.

Более того, все начинают на нее откровенно глазеть, где бы она ни появилась.

«Мои друзья уже привыкли к тому, что на меня постоянно смотрят, особенно если я на каблуках. В основном мне это нравится».

Однако Кэролайн не всегда была так уверена в себе. Будучи подростком, она старалась одеваться так, чтобы скрыть свой большой рост.

«Я не могла принять себя такой, какая я была. Был период в моей жизни, когда я не чувствовала себя красивой или привлекательной».

«В 15 лет я стала моделью, и именно это вселило в меня уверенность».

У Кэролайн и ее мужа Кэмерона двое детей. Свекровь шьет для нее одежду, а муж, работающий строителем, сконструировал их дом с учетом высокого роста любимой — там 3-метровые потолки и высокие кухонные столешницы.