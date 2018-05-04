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«У меня самые длинные ноги в мире»: заявила 40-летняя мать двоих детей
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«У меня самые длинные ноги в мире»: заявила 40-летняя мать двоих детей 

Ридус 25 минут назад
Фото: Ридус
Кэролайн Артур (Caroline Arthur) из Мельбурна, Австралия, обладает высоким ростом и невероятно длинными ногами. 40-летняя мать двоих детей в детстве очень страдала из-за особенностей своей фигуры, а потом сделала карьеру в модельном бизнесе.
«Уверена, что у меня абсолютно точно самые длинные ноги в Австралии, да и в Америке тоже», — говорит Кэролайн. Её рост составляет 188 см, а длина ног при этом равна 132 см, то есть ноги занимают 69% всего тела.
Из-за худобы и весьма высокого роста в школе Кэролайн обзавелась множеством обидных кличек. И, конечно, всегда испытывала сложности с выбором одежды. «Мои друзья уже привыкли к тому, что где бы я ни появилась, на меня все глазеют, особенно если я на каблуках. Сейчас мне это даже нравится», — улыбается длинноногая австралийка.
Однако так было не всегда. «Долгое время я не могла принять себя такой, какая я есть. В моей жизни были периоды, когда я страдала от депрессии и совсем не чувствовала себя привлекательной. В 15 лет я стала моделью, и это вселило в меня уверенность», — вспоминает Кэролайн.
Сейчас одежду для Кэролайн шьёт свекровь. А любимый муж Кэмерон, который работает строителем, сконструировал и построил такой дом, чтобы супруге в нём было максимально комфортно — там трёхметровые потолки и высокие кухонные столешницы. Вместе пара воспитывает двоих детей.
Ранее «Ридус» писал о другой обладательнице очень длинных ног, которая пожаловалась на дискриминацию — из-за роста в 195 см и длины ног в 129,5 см девушке уже отказали в нескольких модельных агентствах.
А в 2017 году россиянка Екатерина Лисина, чей рост составляет 205,74 сантиметра, а длина ног — 133 сантиметра, дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая высокая модель в мире и обладательница самых длинных ног в мире.
Также мы рассказывали о встрече самого высокого в мире мужчины и самой маленькой женщины. Их рост составляет соответственно 251 см и 62 см. Вместе эта парочка смотрится весьма впечатляюще.
Кстати, а вы знали, что поразительно длинными ногами также обладают совы? Не верите? Смотрите и удивляйтесь!
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