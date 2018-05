Сценарий на уикенд: открываем сезон веранд и смотрим самый ожидаемый фильм года 

Выходим на улицу В эти выходные сообщений от МЧС об ураганах не ожидается, а значит, погодка будет что надо! Если прошедшие праздники провела на даче, так и не успев поболтать с подругой в ресторанчике, то сейчас самое время исправлять ситуацию: открывается летний сезон веранд! Завтрак на крыше. А точнее, на крыше старинного особняка, где уже расположилась веранда ресторана русской кухни «Воронеж» на Пречистенке. Отсюда открывается чудесный панорамный вид на храм Христа Спасителя и весь район Кропоткинской, который особенно красив под лучами весеннего солнца. А из обширного меню блюд под аккомпанемент живописному пейзажу отлично сыграют новые десерты в модернизированном деревенском стиле. Наши фавориты — сметанное облако с вяленой клубникой и сливочный морковный торт с имбирным соусом. Этим не удивишь? Тогда… …еще больше экзотики!Советуем вспомнить, что легендарный ресторан паназиатской кухни «Турандот» в мае также открывает стилизованную под дворцовый сад трельяжную террасу. В окружении живых деревьев, роз, дикого винограда и журчащих фонтанов здесь будут подавать изумительные бранчи и, конечно же, аутентичные вьетнамские роллы и тающую во рту японскую мраморную говядину кобе. Ну а если эти места не приглянулись, вот еще несколько наводок на отличные заведения, которые уже сейчас открыли свои веранды. Заглянуть на бокал винастоит в ресторан Bottoms Up, веранда которого открывает вид на архитектуру Климентовского переулка. На веселый коктейльзаглядывай в «Рукколу» на Новом Арбате, где проведут зажигательные вечеринки под отвязные треки. Напротив, за тишиной и покоемможно отправиться на террасу французского необистро «Жеральдин» — идеальное место для неспешных завтраков в атмосфере Прованса. Кстати, именно здесь можно прятаться от шумной толпы на 9 Мая. Наоборот же, быть в гуще событий военного парадаможно, сидя на террасе ресторана «Dr. Живаго», которая расположилась прямо напротив Кремля. Словом, одними верандами на выходных сыт не будешь, больше зрелищ подарят умопомрачительные кинопремьеры. Перед Днем Победынельзя пропустить дебютную режиссерскую работу Константина Хабенского «Собибор». Название фильма взято у одноименного нацистского лагеря в Польше, где в 1943 году заключенные во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание. Это реальная история, которая и будет показана в ленте. Комиксы в студию. Немного задержавшаяся премьера третьей части супергеройской ленты «Мстители: Война бесконечности», наконец, выходит на большие экраны в русском прокате. На этот раз в сюжете картины будут фигурировать чуть ли не все возможные персонажи киновселенной Marvel, и встретятся они, чтобы побороть внушительного антагониста — титана Таноса. Запасись попкорном: хронометраж картины аж два часа тридцать минут, но гарантируем — время не проведешь зря, ведь оценки критиков и зрителей у фильма зашкаливают, что соответствует повышенному ожиданию. Альтернатива эпичным блокбастерам— неординарный мультфильм «Остров собак» — расскажет об истории отважного 12-летнего Атари Кобаяши. В фильме мальчик выступит против жестоких указов своего опекуна, а по совместительству мэра города Мегасаки, который приказал сослать всех собак на местную свалку. Атари отправится в опасное приключение, чтобы спасти своего верного пса, а также восстановить справедливость во всей префектуре. Согласись, в мае двигаться хочется больше, дольше и интенсивней, а значит, такую энергию надо направить в правильное русло. Например, в танцевальный ад с девизом «Цвет настроения синий». Устраивает его 5 мая арт-пространство и точка сбора главных столичных креативщиков клуб Untitled. Вероятно, таким образом он поддерживает стремление Киркорова к бескомпромиссному веселью и заодно приглашает на тусовку с самыми популярными треками всех времен и народов. Из динамиков прозвучат треки, которые возглавляли мировые чарты и получили заслуженное право называться the best of the best. Организаторы еще не понимают, какой их ждет аншлаг, а мы уже подбираем платье, чтобы танцевать под ритмы Despacito. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Антипина Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Shutterstock/VOSTOCK