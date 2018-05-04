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Фестиваль «Егорий Хоробрый» стартовал в Омской области
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Фестиваль «Егорий Хоробрый» стартовал в Омской области 

АиФ-Омск 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омск съехались коллективы и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Кемеровской области, Алтайского края. Межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый» будет проходить в городе Омске с 4 по 6 мая 2018 года. Об этом сообщает официальный портал правительства Омской области.
Сегодня, 4 мая, в 17.00 участники фестиваля ждут всех желающих на творческой лаборатории во Дворце им. А. М. Малунцева, где познакомят омичей с традициями своих регионов. Фольклорно-этнографический ансамбль «Новая деревня» Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина в честь своего 10-летия приглашает 5 мая в 12.00 на концерт «Хороша наша деревня!» в главный корпус училища по адресу: пр. Маркса, 4а. Вечером этого же дня гости из Москвы, творческое объединение «Под облаками», на своем концерте во Дворце им. А. М. Малунцева исполнят шедевры песенной южнорусской традиции. Далее программа второго фестивального дня продолжится в 19.00 молодежной танцевально-игровой программой «Общегородская вечёрка» на площади перед Дворцом им. А. М. Малунцева.
В День св. Георгия Победоносца, 6 мая, последний фестивальный день начнётся в 12.00 «Егорьевскими гуляниями» с ярмаркой ремёсел, весенними хороводами, театральными представлениями и концертной программой фольклорных коллективов из разных регионов России и районов Омской области. А завершится в 17.00 концертом фольклорного ансамбля «Звонница» «Я на подвиг тебя провожала» во Дворце им. А. М. Малунцева.
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