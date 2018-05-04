Недомашние выходные. Куда сходить омичам 5 и 6 мая

Омские парки открыли летний сезон. Кстати, по результатам проверки выданы акты допуска к эксплуатации аттракционов. Накануне очередного летнего сезона на территории парков «Советский», имени 30-летия ВЛКСМ, сада имени С. М. Кирова и сада «Сибирь» проведена противоклещевая обработка.

Омичи могут смело отправляться на прогулки в парки, где их ждут и культурно-спортивные мероприятия. Оmsk.aif.ru предлагает афишу выходного дня — на что ещё можно обратить внимание омичам.

5 мая, суббота

В 10.00 состоится театрализованное представление «В лесу прифронтовом» на территории Омского автобронетанкового инженерного института (п. Черёмушки). В рамках мероприятия пройдет митинг и церемония возложения венков и цветов к мемориальному огню, прохождение торжественным маршем почётного караула и призывников Омской области. Также для участников мероприятия будет представлена тематическая концертная программа, выставка снаряжения и вооружения автобронетанкового института и организованы интерактивные площадки с выступлением творческих коллективов Омской области.

В субботу в Омске откроется уникальная интерактивная выставка «Космос. Рядом». Это 60 экспонатов, готовых помочь посетителям ответить на все вопросы о космосе, множество захватывающих интерактивных экспозиций и семь тематических залов, не ограниченных по времени посещения. Можно будет почувствовать меньшую силу тяжести и ощутить, как происходит прыжок на Луне, полетать над Землёй в виртуальной реальности, изучить строение планет, их размеры и расположение, примерить настоящий костюм космонавта для выхода в открытый космос и т.д. Работает выставка по адресу пр. К. Маркса, 18 с 10.00 до 20.00. Ешё больше информации на сайте организаторов.

В 14.00 в чайной «Дом» начнётся встреча с участниками клуба исторической реконструкции «Йорвик», в центре внимания которого эпоха викингов. Гостям расскажут о том, что такое реконструкция раннего средневековья, как погружаться в историю, по пути систематизируя знания, и как приблизиться к тому, чтобы собственными руками сделать первое исторически достоверное изделие — из шерсти, кожи или из других материалов. Адрес: проспект Маркса, 18/22. Вход свободный. На вопросы ответит Антон Панькин по телефону 8 953 396-16-03. Желательна предварительная запись по ссылке.

Посетители исторического парка «Россия — моя история» могут знакомиться с отдельными деталями и эпизодами того или иного периода истории. Каждую субботу и воскресенье в одном из залов экспозиции будут проходить лекции, на которых ведущие экскурсоводы исторического парка расскажут интересные факты и подробности определённого этапа истории, в которые не углубляются во время обзорных экскурсий. 5 и 6 мая здесь подробно расскажут об интересных исторических фактах, происходивших в период от Крещения Руси до раздробленности. Начало в 16.00.

Алексей Явленский, Александр Куприн, Давид Бурлюк. Во Врубелевском корпусе музея им. М. Врубеля работает выставка «Пермская деревянная скульптура XVIII — начала XX века из собрания Пермской художественной галереи». Сопровождают экспозицию авторские лекции, тематические экскурсии и мастер-классы. В субботу в 16.00 главный научный сотрудник музея, хранитель фонда русской живописи Ирины Девятьярова будет говорить о народном искусстве и русском авангарде начала ХХ века, когда художники стремились соединить живописные достижения европейской школы с традициями народной культуры. Они вдохновлялись в своих исканиях крестьянской примитивной живописью, игрушкой, трактирной вывеской, лубком. На простоту и выразительность образов народного искусства опирались в своих экспериментах Наталья Гончарова

В Омске в эти дни проходит межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый». С 19.00 всех приглашают на «Общегородскую вечёрку» — молодёжную танцевально-игровую программу. Место проведения — площадь перед Дворцом культуры им. А. М. Малунцева.

6 мая, воскресенье

С 12.00 до 18.00 на площади у Дворца искусств имени А. М. Малунцева пройдут основные праздничные мероприятия фестиваля русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый». Омичей ждут большие орнаментальные хороводы, выступления фольклорных коллективов из разных регионов России, народные игры, ярмарка ремесел и традиционные угощения. С 13.00 до 15.00 будет идти II Областной конкурс площадных театров «Егорьевская карусель». Адрес: проспект Мира, 58. Вход свободный. Подробнее о событии читайте по этой ссылке.

С 13.00 в Доме мастеров будут идти мастер-классы для детей «Я — гончар». Ребята узнают интересные факты о гончарном ремесле, увидят работу мастера, познакомятся с этапами производства изделий: замес глины, лепка, сушка, обжиг. Под руководством мастера гончарном круге создадут крыночку, которую можно будет потом забрать. Адрес: ул. Малунцева, 23 а. Стоимость участия — 450 рублей за двоих (ребёнок 5+ и взрослый). Требуется предварительная запись по телефону 8 913 960-37-34 и предоплата. Вся информация вот здесь.

С 13.00 возле Городского дворца детского (юношеского) творчества будут идти массовые гуляния «Главный праздник» под девизом «День Победы — на века!» На площади раскинутся интерактивные площадки. «Военный госпиталь» научит бинтовать раненых. «В землянке» будут петь военные песни и изучать воинские знаки отличия. «На привале» покажут, как пришивается подворотничок к гимнастерке. Среди других площадок — «Строевая подготовка», «Военный кинолог», «Штаб шифровальщиков», «Снайперская подготовка», «Школа разведчиков», «Школа сапёров», «Военные сборы», «Противотанковые учения». Адрес: ул. Красный Путь, 155.

6 мая в 17.00 в Государственном центре народного творчества (Дворец культуры им. А. М. Малунцева) фольклорный ансамбль «Звонница» представляет программу «Я на подвиг тебя провожала». В программе: песни Великой Отечественной войны записанные руководителем ансамбля Ефимом Аркиным в Омском Прииртышье. Песни эти давно ушли из народного быта, но они продолжают жить в программах ансамбля «Звонница». Справки по телефону: 22 43 67. Цена билета — 100 руб., приобрести можно в кассе дворца.