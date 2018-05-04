Крупные неприятности от мелких букашек. Как справиться с клещами?

Всю последнюю неделю омичи жаловались на клещей: сняли с собаки в Советском парке, обнаружили на ребёнке после прогулки у школы в Нефтяниках, принесли домой с детской площадки, на пустыре, и так далее.

Омские группы в соцсетях буквально кишат такими сообщениями, заканчивающимися репликами в духе «администрация ничего не делает», «территории не обрабатывают», «кто ответит за беспредел» и всё в том же духе.

В этом году укушенных меньше

Между тем, по данным областного управления Роспотребнадзора , объективно ситуация не так страшна, как была, к примеру год назад. Справедливости ради отметим, что и весна в этом году поздняя, но всё же лучше приведём цифры. Итак, первый случай укуса клеща был зарегистрирован в Тевризском районе 8 апреля 2018 года, а всего на 3 мая на 3 мая 23018 года к медикам с жалобами на присасывание клещей обратилось 57 человек, в том числе 35 детей. В 2017 году на это же время было уже 248 укушенных, среди которых 94 ребёнка. В областном центре за медпомощью обратилось 28 человек, из них 11 детей.

Случаи укусов клещей произошли на территории 13 сельских районов области (Азовский, Большеуковский, Горьковский, Называевский, Нововаршавский, Калачинский, Тюкалинский, Тевризский, Таврический, Черлакский, Шербакульский, Омский, Крутинский) и в самом Омске. Важно, что при этом больных инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

«До 15 мая в управлении Роспотребнадзора по Омской области организована горячая линия по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита. Жители Омска могут получить консультации и разъяснения по телефонам: (3812) 32-62-12, 32-62-08», — комментирует пресс-секретарь ведомства Виктория Задиро.

Она же напоминает, что сейчас наибольший пик активности членистоногих, поэтому следует быть особенно осторожными при выезде на природу. Например, перед тем, как отправиться на пикник или на дачу, нужно приобрести противоклещевые аэрозоли, обрабатывать ими одежду или открытие участки тела (согласно инструкции). Также надо строго следить за временем действия репеллента и наносить его повторно, если долго находитесь на природе.

Чем поможет белое?

Специалисты напоминают: лучше всего надеть что-то светлое и однотонное, так лучше видны клещи. Всё плотно заправлять — брюки заправлять в сапоги или в носки; футболку — в брюки; на голову лучше надеть капюшон, косынку, кепку и заправить под них волосы. Важно осматривать себя и детей каждые 15–20 минут. Уже после возвращения домой следует тщательно осмотреть снятую одежду, себя, собак или других животных, которые с вами гуляли.

Если обнаружили на себе клеща, его нужно снять в ближайшем травмпункте или медицинском учреждении и передать на исследование в лабораторию в Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области (ул. 27-я Северная, 42а, тел. : 68-09-82, 68-08-37). Если клеща случайно смахнули (не успел присосаться) или сняли самостоятельно, не надо его выбрасывать, сжигать и так далее. Его надо поместить в пробирку или флакон с ватно-марлевым тампоном и отправить всё туда же на исследование.

О садиках и школах

Что касается детских учреждений, то, как рассказали в городском департаменте образования, с 28 апреля противоклещевая обработка выполняется на территориях детских садов. С 19 мая, то есть за 10 дней до открытия сезона, акарицидная обработка будет проведена на территориях пяти загородных детских лагерей.

С 25 по 30 мая такие же работы пройдут на территориях школ, где будут с 1 июня открыты пришкольные лагеря.

Конкретные адреса травмпунктов и больниц можно увидеть здесь.