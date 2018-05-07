Фестиваль «Звездных войн» впервые прошел в Ирландии в местах съемок киносаги

ДУБЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Фестиваль, посвященный киносаге «Звездные войны», прошел в минувшие выходные на юго-западном побережье Ирландии. Эти места хорошо известны поклонникам фильма — его создатели выбрали суровые скалы Атлантики для натурных съемок последних двух сезонов.

Главным местом празднований стали городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри. Гости, одетые в костюмы своих любимых персонажей, смогли также посетить мыс Сли хэд. Расположенные там доисторические каменные постройки по воле создателей «Звездных войн» послужили убежищем для Люка Скайуокера — одного из главных героев. Первым участникам фестиваля также представилась возможность попробовать себя в роли кино-дублеров. Организаторы мероприятий — Национальное турагентство Failte Ireland — осуществляли профессиональную съемку, повторяющую сюжеты киносаги, которая в дальнейшем будет использована для рекламных целей.

"Премьера удалась. Думаю, наши гости получили массу удовольствия", — заявил по итогам трехдневного мероприятия госминистр по туризму и спорту Ирландии Брендан Гриффин. Он выразил уверенность, что праздник позволит дополнительно популяризировать ирландское западное побережье на международном уровне. «С тех пор, как наши пейзажи появились на экране, они стали культовым местом для поклонников киносаги», — добавил Гриффин.

Фестиваль под названием «Да прибудет с тобой сила» 4 мая в последние годы приобрел неформальный статус всемирного дня «Звездных войн». Дата выбрана не случайно — указанная фраза по-английски звучит так же, как и «Да прибудет с тобой 4 мая». В дальнейшем устроители ирландского фестиваля намерены расширять его географию за счет других природных декораций «Звездных войн». Помимо упомянутых мест в Керри съемки восьмого эпизода (вышел в мировой прокат в начале декабря прошлого года) проходили в графствах Клэр и Донегал.