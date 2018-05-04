«Вы отлично вжились в роль»: Полина Гагарина спела в переходе

Звезда эстрады Полина Гагарина удивила поклонников видео, в котором демонстрирует возможности своего голоса, стоя в подземном переходе. Как пошутила певица, таким способом она пыталась подзаработать.

Концерты и выступления выпускницы «Фабрики звезд» Полины Гагариной пользуются большой популярностью среди поклонников, также многие слушают ее песни по кругу, восхищаясь невероятным звучанием ее тембра голоса. Каково же было удивление почитателей, когда они узнали, что насладиться звучанием исполнительницы можно в обыкновенном переходе.

«Подрабатываю, но пока безуспешно», — пошутила Гагарина, обнародовав небольшой ролик, в котором стоит в переходе и тестирует потрясающую акустику подземки. И хотя не все поклонники смогли разобрать слова песни, глубокий голос и высокие ноты поразили публику сети, которая еще раз получила подтверждение, что Полине не нужна фонограмма.

Веселые почитатели посоветовали звезде в следующий раз положить перед собой шляпу и выбрать знакомый всем репертуар, дабы прохожие с готовностью доставали кошельки и звонкой монетой выражали признательность за приятный вокал. Другие же просили заблаговременно дать наводку, где Полина попробует свои силы в следующий раз, чтобы они смогли вживую послушать голос своего кумира. «Я тоже так делаю иногда, там бешеная акустика» «Хороший голос переходом не испортишь!» «Платим тысячи рублей, чтобы на концерт сходить, а, оказывается, и за полтинник послушать можно, места только знать надо» «Главное не отчаиваться! Лучшее конечно впереди!» «Где кепка для денег?» «Как можно не узнать такую певицу? Эх, меня там не было…» «Вы отлично вжились в роль. Особенно костюм бродяжки удался. И поете супер, прохожие наверняка оценили»

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 1 Май 2018 в 1:10 PDT Впрочем не всегда способ самовыражения Полины нравится поклонникам ее творчества. Так, многие почитатели в последнее время стали отмечать, что звезда старается брать верхними нотами и постоянно демонстрирует силу своего голоса, из-за чего ее пение становится похожим на крик. Особенно огорчила поклонников презентация новой песни артистки, и взволнованные пользователи сети призвали Полину хотя бы в качестве исключения выбирать временами спокойный репертуар. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, >, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!