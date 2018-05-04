8 событий выходных в Перми: соревнуемся в автозвуке, идем на фестиваль комиксов и смотрим звездопад

В эти выходные в Перми пройдет фестиваль современной визуальной культуры и чемпионат по автозвуку, откроется выставка художницы, которая рисует свои сны, а также состоится квест по местам Перми, связанным с изобретателем электросварки Николаем Славяновым. Подробнее — в нашем дайджесте.

Пятница, 4 мая Выставка: «Сердце мира» (0+)

В Пермской галерее открылась выставка «Сердце мира» (0+). Автор проекта — художница из Перми Ксения Беляева, которая пишет картины по мотивам своих снов. На выставке будет представлено 25 авторских работ и инсталляция в форме сердца.

Ксения Беляева — дизайнер и художник. Она родилась в Перми, окончила Российскую академию художеств в Санкт-Петербурге. С 2004 года живёт в Барселоне. С 2011 года пишет картины, многие из которых написаны по мотивам собственных сновидений.

Где: Пермская галерея, проспект Комсомольский, 79;когда: с 3 мая; стоимость: 80–150 рублей; подробнее: Permartmuseum.ru.

Художница рисует свои сны Спорт: «Парма» — «Уникс» (0+)

Вечером в пятницу баскетбольный клуб «Парма» сыграет с казанским клубом «Уникс». Игра пройдет в универсальном Дворце спорта «Молот».

Где: УДС «Молот», улица Лебедева, 14;когда: 17:45; стоимость: 150–500 рублей; подробнее: Parmabasket.ru.

Поболеть за «Парму» можно будет уже в следующие выходные

Суббота, 5 мая Спорт: «Балатовская прямая» (0+)

В Перми пройдет сверхполумарафон «Балатовская прямая». К участию в пробеге допускаются совершеннолетние граждане, имеющие соответствующую спортивную подготовку.

Каждый финишировавший участник пробега получает памятную медаль. Участники занявшие первые три места в абсолютном зачёте среди мужчин и среди женщин будут награждены призовыми медалями. Грамоты и дипломы не предусмотрены.

Где: Балатовская парк;когда: с 09:20; стоимость стартового взноса 400 рублей;подробнее: Vk.com/balatovskayapryamaya.

Пермяки смогут пробежать сверхполумарафон

Космос: метеорный поток Эта-Аквариды (0+)

До 28 мая в небе над Пермским краем можно будет наблюдать метеоритный поток Эта-Аквариды.

Каждый год жители Земли могут наблюдать в ночном небе три метеорных потока. Один из самых больших и интенсивных из них — Эта-Аквариды или Майские Аквариды. Их можно увидеть в ночном небе с конца апреля до конца мая. Наблюдать максимум активности метеорного потока можно будет 5 мая с 04:00 до 05:00 утра на востоке небосклона.

Где: лучше выехать за пределы Перми, где небо не засвечено городскими огнями;когда: 5 мая с 04:00 до 05:00.

Пермяки в мае смогут наблюдать звездопад

Квест: по местам, связанным с Николаем Славяновым (0+)

5 мая в Перми пройдет квест в честь дня рождения известного горожанина, изобретателя электросварки Николая Славянова. Участники смогут узнать много интересного об имениннике и городе. Передвигаться по маршруту можно на автомобиле, мотоцикле, велосипеде, общественном транспорте и даже пешком.

Маршрут квеста будет пролегать по местам, связанным с жизнью и профессиональной деятельностью Николая Славянова. В каком порядке двигаться между пунктами, участники будут определять сами — от того, насколько удачно они спланируют свои передвижения, будет зависеть их результат. Где: старт от дома-музея Славянова; когда: 10:00;участие бесплатное; подробнее: 267-77-41, Vk.com/slavyanovmuseum.

Квест стартует от дома-музея Славянова

Авто: чемпионат по автозвуку (0+)

В Перми автомобилисты вновь посоревнуются в посадке и автозвуке своей машины.

— Машина должна быть посаженной (минимум 70 сантиметров от стока) и чистой. На ней не должно быть никаких лишних элементов: брызговиков, ветровиков и других, — рассказали организаторы.

Где: улица Спешилова, 105б; когда: с 13:00; вход для зрителей бесплатный; подробнее: Vk.com/bezposadkiavtonet_perm.

Чемпионат по автозвуку пройдет в Перми

Воскресенье, 6 мая Фестиваль: Panicomix (12+)

Фестиваль современной визуальной культуры Panicomix пройдет в Перми 6 мая. В сценической конкурсной программе будут представлены костюмированные дефиле и сценические постановки, вокальные и танцевальные номера. Кроме того, в рамках фестиваля состоится комикс-конвент с ярмаркой, выставкой коллекционеров, тематическими стендами, мастер-классами, встречами с блогерами, авторами и художниками, кибертурнир, консольные и ритм-игры, фото— и арт-выставки.

Где: Дворец молодежи, улица Петропавловская, 185;когда: 10:00;стоимость: 300–500 рублей;подробнее: Vk.com/panicfest.

Фестиваль современной визуальной культуры пройдет в Перми

Кино: «Мстители: Война бесконечности» (16+)

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

Где: кинотеатры Перми; когда: с 3 мая; стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

8 развлечений выходных_2018-05-03