Максимально громко и экстремально низко: в Перми проходят соревнования по автозвуку

5 мая в Перми проходит чемпионат по автозвуку. В нем участвуют жители Перми, края и других регионов, «прокачавшие» свои машины и сделавшие их звук мощнее и громче. Корреспонденты 59.ru побывали на мероприятии и сняли самые эффектные моменты чемпионата.

На соревнованиях были представлены самые разные автомобили

В соревнованиях в Камской долине участвуют владельцы автомобилей самого разного класса, начиная от отечественных «Лад» и заканчивая дорогостоящими иномарками. Все машины объединяет одно — наличие тюнинга.

Особенно много было автомобилей Lada Priora

Соревнования проходят в двух классах: здесь определяют автолюбителя, в машине которого максимально сильное давление звука и того, кто ниже других опустил свой автомобиль, сократив расстояние до асфальта почти до нуля.

Кто-то демонстрировал звук, который умеет производить его машина

Владелец белой Lada Priora приехал на чемпионат из Екатеринбурга. На вопрос корреспондента 59.ru о том, в чем кайф таких соревнований, он ответил: «Наверное, хочется выпендриться», а еще показал, на что способен его автомобиль.

Другие пытались доказать, что их машина ниже, чем остальные

— Она опущена так низко, насколько это возможно, порог почти лежит на асфальте, — заявил молодой человек. — Если на дороге есть неровности, я могу поднять машину выше при помощи пневмоподвески.

Участники успевали не только представить свои авто, но и подурачиться

Другой владелец Lada Priora, 19-летний пермяк, участвует в номинации «Давление звука».

— Такого центрального динамика, как на моей машине, в Перми почти нет, — уверен парень. — Может быть, стоят еще на трех-четырех автомобилях. Чтобы собрать систему, мне понадобилось два года.

Многие приходили на соревнования семьями

Узнать больше о том, как проходили соревнования по автозвуку, можно из видео-трансляции, которую вел 59.ru.

Другие не упускали возможность и делали селфи на фоне необычных машин

Тачка этого парня вряд ли смогла состязаться с другими, но произвела на всех большое впечатление

Не обошлось и без красивых девушек

Большинство участников было из Пермского края, но встречались и представители других регионов

Это, по всей видимости, участники будущих чемпионатов