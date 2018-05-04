Количество пиратских копий фильмов продолжает расти

Защита интеллектуальной собственности в России остается на неудовлетворительном уровне, следует из ежегодного отчета Торгового представительства США. Среди основных проблем называются количество контрафакта, непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, неэффективность борьбы с пиратством. В частности, продолжает расти число пиратских экранных копий фильмов российского происхождения — с 63 в 2016 году до 78 в 2017-м.

Торговое представительство США (USTR) выпустило очередной отчет о состоянии рынка интеллектуальной собственности в более чем 30 странах. Россия традиционно включена в список приоритетного наблюдения вместе с Алжиром, Индонезией, Кувейтом, Китаем и другими странами. Среди главных проблем в USTR, как и год назад, отмечают продолжающийся рост числа экранных копий фильмов. Количество «экранок», сделанных в России, в 2017 году составило 78 против 63 в 2016-м и 26 в 2015 году.

Число экранных копий растет, подтверждает заместитель директора департамента защиты интеллектуальной собственности компании Group-IB Дмитрий Тюнькин. Это объясняется переходом от неорганизованной модели, когда нарушители в основном снимали «экранки» для себя и в редких случаях для продажи, к централизованной системе скупки видеозаписей из кинотеатров, считает он. Цена пиратской видеозаписи составляет от $200 до $450, что делает «закономерным» появление людей, готовых постоянно снимать фильмы в кинотеатрах. Привлекает нарушителей и отсутствие наказания, отмечает господин Тюнькин: даже если человека ловят с поличным, правоохранительные органы часто не привлекают его к ответственности.

Покупают нелегальные записи агенты нелегальных онлайн-казино и гораздо реже крупные пиратские онлайн-кинотеатры. «Для нелегальных казино это очень выгодный вариант рекламы: когда видеозапись появляется в сети, она распространяется по всем пиратским порталам вместе со встроенной в видеоролик рекламой», — поясняет господин Тюнькин. При этом интерес к «экранкам» и охват аудитории обычно высок. Он сохраняется в период от появления фильма на большом экране до момента продажи легальной копии, то есть в среднем два–три месяца. Такой же промежуток времени с момента появления до блокировки, как правило, работают и сайты нелегальных казино, говорит эксперт.

Гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова признает проблему с распространением пиратских копий фильмов. «Бывают случаи, когда они оказываются в сети еще до официального релиза, что отрицательно сказывается на сборах и лишает части дохода как кинотеатры, так и кинопрокатчиков», — говорит она. Закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов вступил в силу только в октябре 2017 года, поэтому судить о его результатах пока рано, но «учитывая текущие показатели, очевидно, что этой меры недостаточно», считает госпожа Зинякова. В «Каро» настаивают, что ответственность за распространение нелегального контента должна быть возложена на конечного пользователя, а не только на провайдеров и сайты.

В кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» не заметили роста случаев пиратских съемок. За последний год количество таких инцидентов, напротив, сократилось, говорят в пресс-службе объединенной сети. Для предотвращения пиратского копирования компания работает с персоналом и оснащает залы специальными технологиями, в том числе камерами с инфракрасным излучением, позволяющими фиксировать факт съемки и лицо нарушителя.

Помимо пиратства важными проблемами в USTR называют непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, сложность процедур по защите интеллектуальной собственности для правообладателей и распространение китайских контрафактных товаров, ввозимых из Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Ситуация с распространением контрафакта «катастрофическая по всему миру», считает гендиректор юридической компании BrandMonitor Юрий Вопилов. В России, по данным Минпромторга, контрафактен каждый третий товар легкой промышленности, а, согласно исследованию BrandMonitor, покупать контрафакт готовы почти 90% россиян. «Пока потребители будут терпимо относиться к таким товарам, контрафакт победить не удастся», — заключает господин Вопилов.

ИСТОЧНИК: Ъ