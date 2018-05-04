Ещё
Закинули тынзян на хорей и угостились Иван-чаем. Посетителей фестиваля ледоколов познакомили с Ямалом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закинули тынзян на хорей и угостились Иван-чаем. Посетителей фестиваля ледоколов познакомили с Ямалом 

ИА Север-Пресс 49 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге по приглашению губернатора Георгия Полтавченко приняло участие в Фестивале ледоколов. Для гостей и жителей города организовали посещение выставочного модуля Ямала и специальную программу лектория.
Петербургский антрополог Александра Терехина познакомила слушателей лектория с интересными фактами и особенностями ненецкого языка, а сотрудники представительства рассказали о развитии промышленности Ямала, которое происходит в партнерстве с развитием экологических проектов общественной организации «Зеленая Арктика» и сохранением традиционной хозяйственной деятельности ненцев-оленеводов.
В выставочном модуле автономного округа представили модели ледоколов, в том числе атомного ледокола «Ямал». Также посетители приняли участие в мастер-классе по изготовлению национального сувенира и попробовали фирменный «Ямальский Иван-чай». Совместно с представительством Ненецкого автономного округа активисты Санкт-Петербургского молодежного землячества Ассоциации «Ямал — потомкам!» предложили гостям праздника попробовать свои силы в национальных видах спорта: метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты. За два дня выставочный модуль округа посетили более 2 тыс. человек. По оценке организаторов праздника, ямальский павильон был одним из самых популярных и посещаемых, — сообщает представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге.
Напомним, пятый Фестиваль ледоколов — городской праздник, символизирующий закрытие зимней навигации и открытие летней, прошел в последние дни апреля. В акваторию Невы зашли ледоколы «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург» и «Новороссийск». Особым подарком для гостей стало участие в фестивале легендарного ледокола «Красин» — филиала музея Мирового океана в Санкт-Петербурге.
ИА Север-Пресс: последние новости
Библионочь. Ночь сериалов и частичка волшебства от писательницы Милены Завойчинской Лужу-мем Ноябрьска начали охранять дружинники Гигантские лужи Ямала спровоцировали творческий всплеск в горожанах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»
10 звезд, которые выросли в нищете4
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение