Закинули тынзян на хорей и угостились Иван-чаем. Посетителей фестиваля ледоколов познакомили с Ямалом

Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге по приглашению губернатора Георгия Полтавченко приняло участие в Фестивале ледоколов. Для гостей и жителей города организовали посещение выставочного модуля Ямала и специальную программу лектория.

Петербургский антрополог Александра Терехина познакомила слушателей лектория с интересными фактами и особенностями ненецкого языка, а сотрудники представительства рассказали о развитии промышленности Ямала, которое происходит в партнерстве с развитием экологических проектов общественной организации «Зеленая Арктика» и сохранением традиционной хозяйственной деятельности ненцев-оленеводов.

В выставочном модуле автономного округа представили модели ледоколов, в том числе атомного ледокола «Ямал». Также посетители приняли участие в мастер-классе по изготовлению национального сувенира и попробовали фирменный «Ямальский Иван-чай». Совместно с представительством Ненецкого автономного округа активисты Санкт-Петербургского молодежного землячества Ассоциации «Ямал — потомкам!» предложили гостям праздника попробовать свои силы в национальных видах спорта: метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты. За два дня выставочный модуль округа посетили более 2 тыс. человек. По оценке организаторов праздника, ямальский павильон был одним из самых популярных и посещаемых, — сообщает представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге.