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Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане будут показывать три дня подряд
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Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане будут показывать три дня подряд 

АиФ Волгоград 31 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Мультимедийную видеоинсталляцию спроецируют на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 7,8 и 9 мая в рамках акции «Свет Великой Победы».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, горожане смогут с помощью современных технологий увидеть героические события Великой Отечественной войны. Им покажут кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только. Отметим, городами воинской славы являются 45 городов, еще 13 — городами-героями.
«3D-инсталляция — не просто зрелищное шоу, она помогает рассказать молодёжи об основных этапах войны, о подвиге и героизме защитников нашей Родины», — подчеркнули в облкомитете культуры.
Видеоинсталляция пройдет 7 и 8 мая в 20:30. Программу продемонстрируют несколько раз. А 9 мая инсталляция состоится в 21:00. После нее волгоградцам покажут праздничный фейерверк.
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