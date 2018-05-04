Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане будут показывать три дня подряд

Мультимедийную видеоинсталляцию спроецируют на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 7,8 и 9 мая в рамках акции «Свет Великой Победы».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, горожане смогут с помощью современных технологий увидеть героические события Великой Отечественной войны. Им покажут кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только. Отметим, городами воинской славы являются 45 городов, еще 13 — городами-героями.

«3D-инсталляция — не просто зрелищное шоу, она помогает рассказать молодёжи об основных этапах войны, о подвиге и героизме защитников нашей Родины», — подчеркнули в облкомитете культуры.

Видеоинсталляция пройдет 7 и 8 мая в 20:30. Программу продемонстрируют несколько раз. А 9 мая инсталляция состоится в 21:00. После нее волгоградцам покажут праздничный фейерверк.