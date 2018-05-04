Время сильных! В Верхней Пышме прошли уникальные состязания

Девятилетняя Лера Калугина горько плакала, сидя на скамеечке в зале для лёгкой атлетики: «Это несправедливо! Я хотела пробежать лучше всех, я хотела быть первой!». В силу нежного возраста девчушка ещё не понимает, что свою главную победу в жизни она уже одержала.

Спорт как реабилитация

Лимфобластный лейкоз у Леры был диагностирован в 2011 году. Мама девочки Олеся, имея высшее медицинское образование, прекрасно понимала, что это за болезнь, каковы её последствия, чего ожидать и на что надеяться. Два года интенсивного лечения, из них шесть месяцев в условиях стационара Свердловского областного Центра онкологии и гематологии, дали положительный результат. Вот уже более пяти лет Лера живёт обычной жизнью резвого ребёнка, о беде, которая когда-то пришла в семью, напоминают лишь регулярные (раз в полгода) обследования. «К счастью, детская память избирательна, и дочка забыла то, что ей пришлось пережить в период лечения», — говорит Олеся.

Валерия Калугина вместе с 84 детьми со всей Свердловской области стала участницей регионального этапа Игр победителей — уникальных международных спортивных состязаний для детей, которые победили онкологические заболевания.

Игры победителей с 2010 года проводит фонд «Подари жизнь». Долгое время состязания проводились только в Москве, но, по понятным причинам, попасть на них все желающие возможности не имели. В 2017 году на Среднем Урале эстафетную палочку игр подхватил Благотворительный фонд «Дети России» — тогда в Свердловской области прошёл первый региональный этап уникальных состязаний.

«Безусловно, эти соревнования требуют больших эмоциональных затрат от всего оргкомитета, — говорит директор Благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко. — Мы понимали, что три месяца серьёзнейшей подготовки в итоге пролетят во Дворце спорта Верхней Пышмы за несколько часов, но это будут часы невероятных эмоций. В прошлом году, после проведения игр, мы услышали столько тёплых, трогательных слов благодарности от родителей! Они говорили, как этот праздник поменял их самих, как ребятишки ставят дома кубки на самом почётном месте, как им важно иметь свой уголок почёта. Это дорого стоит и уж точно стоит того, чтобы проводить соревнования каждый год».

«Игры победителей — своего рода социальная реабилитация, — говорит вице-президент Благотворительного фонда «Дети России», директор по общим вопросам «УГМК-холдинга» Владимир Белоглазов . — Полгода, год, проведённые в больнице, по сути в изоляции, психологически меняют детей. И чтобы они «вернулись» в социум, им необходимо больше общаться. В том числе через спорт».

На старт, внимание, марш!

Любое состязание у спортсменов начинается с разминки. Игры победителей исключением не стали. Перед тем как разойтись по пяти секциям (бега на 60 метров, пулевой стрельбы, плавания, шахмат и настольного тенниса), ребята в возрасте от 7 до 16 лет выполнили несколько весёлых упражнений под музыку под руководством вице-чемпионки Олимпийских игр 2004 года, многократной чемпионки мира и Европы по лёгкой атлетике Олеси Красномовец

«Такие соревнования символ того, что надо жить полноценно, несмотря ни на что. Нельзя замыкаться, нужно развиваться, общаться, насыщать свою жизнь положительными эмоциями, — говорит Олеся Красномовец. — И тогда недуги сдадутся, отступят. Я знаю немало людей, которые, несмотря на серьёзные заболевания, стали чемпионами, рекордсменами мира. Нет границ! А у детей тем более. Поэтому им нужно создавать условия для движения вперёд, чтобы они смогли взять от жизни всё самое лучшее».

Для того чтобы принять участие в Играх победителей, не нужно заниматься тем или иным видом спорта. Выбор секции состязаний — это исключительно желание ребёнка. Например, 8-летняя Владислава Евгеньева, прямо скажем, не лучший пловец, и дистанцию в бассейне Дворца спорта девочка преодолевала в надувных нарукавниках. Но разве это важно? Ведь победу над лимфобластным лейкозом, который был диагностирован у малышки в возрасте трёх лет, она тоже одержала при поддержке своей семьи.

«Да, мы общими усилиями справились, выжили, — говорит бабушка Владиславы Юлия Ивановна. — Три года лечения, шесть месяцев стационара наложили отпечаток на характер внучки. Наша девочка очень ценит жизнь, она очень добрая — вместе с родителями Владислава помогает приюту для животных. Но вместе с тем у неё появился твёрдый стержень. Совсем как у её мамы Дарьи, которая, будучи совсем юной, во время болезни ребёнка проявила себя как очень сильный человек. Как настоящая мамочка! После всего пережитого я стала во сто крат больше уважать свою сноху. Дай Бог ей здоровья тоже!».

В отличие от Влады, её ровесник Володя Устинов, который перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли почти сразу после рождения, пошёл по пути наименьшего сопротивления. Настольный теннис на Играх победителей мальчик выбрал неспроста: в родном Сухом Логу он занимается в секции именно этого вида спорта. Он вообще, несмотря на свою непоседливость, «продуманный» человечек. Спрашиваю, мол, что для тебя важнее — победа или участие? По-взрослому отвечает: «Не нахожу ответа на этот вопрос». «Ну, ты расстроишься, если проиграешь?». Честно признаётся: «От меня всё можно ожидать».

… Итогом регионального этапа соревнований стало определение 10 финалистов, которые поедут на главные состязания в Москву (хотя призы получили все без исключения участники), и 10 ребят, которые получили путёвки на образовательные смены Уральского образовательного центра «Золотое сечение». Но проигравших не было, ведь это Игры победителей, все участники которых проходят дистанцию длиной в жизнь на высший балл.

Комментарий

— Победить болезнь без участия самого человека — ребёнка или взрослого, не важно — невозможно. Я считаю, что «удельный вес» личной победы — 70%. И концентрация площадке Игр победителей такого количества ребят, переживших и преодолевших всё — месяцы в больнице, бесконечные капельницы, непростое лечение, печаль в глазах близких, ещё раз доказывает — сегодня время сильных.