4 качества настоящего джедая, которые стоит воспитать в ребенке

4 мая поклонники всемирно известной киносаги отмечают неформальный праздник «День звездных войн». На легендарных фильмах режиссера Джорджа Лукаса выросло уже не одно поколение, и с каждым годом число поклонников только растет.

Если вы до сих пор считаете, что сюжет киносаги сводится к боям на световых мечах и межгалактическим войнам, советуем внимательно пересмотреть каждый эпизод. Вы убедитесь, что фильмы полны житейской мудрости, а характеры главных героев можно разбирать на уроках в школе.

И если ваш ребенок еще не успел выбрать себе кумира среди героев мультиков или книг, вы можете обратить его внимание на джедаев.

И вот почему.

Настоящий джедай любит учиться

Истинный джедай не может быть невеждой, ведь его задача — сохранять равновесие темных и светлых сил. Он вынужден балансировать на краю пропасти и вести постоянные переговоры с противоборствующими сторонами.

А что самое главное во время переговоров? Уж точно не махать световым мечом, раскидывая противников по разным углам… Главное — умение договариваться, просчитывать действия врага и способность вовремя предпринять ответные меры.

Так что владение боевыми практиками — это хорошо. Но для начала надо подумать о развитии мозгов. Чтобы проявить себя мудрым тактиком, необходимо учить языки и узнавать культуру неприятеля.

Джедаи занимаются астрономией, изучают историю галактик, социальные науки…

Так что если ребенок выбрал в качестве кумира Люка Скайуокера, ему придется налегать на учебу. И читать книги. Много книг. Иначе приблизиться к идеалу так и не удастся.

Настоящий джедай — добрый и милосердный

Джедаи любят людей и ценят жизнь и потому заботятся о слабых и обездоленных.

Джедаи не похожи на дроидов, которые только и делают, что бездушно выполняют команды, спущенные свыше. Их мощь не в умении быть сильными и всем эту силу показывать, а в способности проявлять сочувствие и сострадание.

Быть джедаем значит открыть сердце и сознание новому, мыслить ясно и взвешенно, действовать твердо, бороться честно, преодолевать трудности с особым изяществом.

Быть джедаем значит держать внутри и снаружи баланс между светом и тьмой.

Настоящий джедай стремится объединить опыт разных культур во благо всего живого

Если объяснять коротко, то джедаи уважают существ разных рас из самых отдаленных уголков Вселенной. Они считают большой глупостью войны и истребление отдельных «видов» ради благополучной жизни других.

Не лучше ли объединить знания и многовековой опыт разных культур, чтобы сделать мир лучше? Казалось бы, идея так проста, но далеко не каждый может понять и принять ее.

Терпение настоящего джедая не знает равных

Джедаи славятся осознанным подходом к любому делу.

Сначала думать — потом делать

— вот один из главных смыслов, который управляет орденом джедаев.

А еще между «думать» и «делать» есть очень важное «ждать». Умение делать паузу, для того чтобы принять взвешенное решение. Не этому ли мечтает научить ребенка каждый родитель?

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