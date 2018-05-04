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Уфимской молодёжи предлагают создать эскизы граффити для украшения города
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Уфимской молодёжи предлагают создать эскизы граффити для украшения города 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе объявлен молодёжный конкурс граффити, посвящённый году Семьи в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Для участия в конкурсе молодые люди должны создать эскизы в стиле граффити. Тема — год Семьи. На основе лучших работ запланировано оформление стен гаражей, заборов, расположенных на придомовых территориях города.
В конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодежь от 10 до 30 лет, имеющие опыт работы с краской и желание показать свои работы широкой общественности.
Эскизы принимаются до 30 мая 2018 года по адресу: ул. Комсомольская, 165/1, каб. 213 (тел.235-50-33, 233-66-33 и на эл.почту: nasibullina@ugh.ufanet.ru).
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