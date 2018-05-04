Уфимской молодёжи предлагают создать эскизы граффити для украшения города

В Уфе объявлен молодёжный конкурс граффити, посвящённый году Семьи в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Для участия в конкурсе молодые люди должны создать эскизы в стиле граффити. Тема — год Семьи. На основе лучших работ запланировано оформление стен гаражей, заборов, расположенных на придомовых территориях города.

В конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодежь от 10 до 30 лет, имеющие опыт работы с краской и желание показать свои работы широкой общественности.

Эскизы принимаются до 30 мая 2018 года по адресу: ул. Комсомольская, 165/1, каб. 213 (тел.235-50-33, 233-66-33 и на эл.почту: nasibullina@ugh.ufanet.ru).