Лидер группы «Психея» выступил в Краснодаре с акустической программой

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Наверное, сочетание несочетаемого — излюбленное амплуа Дмитрия Порубова. Акустический сет в исполнении Фео смотрится весьма загадочным экспериментом. Впрочем, зная о тяге артиста к новаторству, желание ставить клише на его творчество отпадает само собой. Меломаны со всех уголков нашей страны уже привыкли к перевоплощениям экстравагантного курганца. Мощь «дисторшна» органично уступила место более мягкому варианту звучания.

Дмитрий «Фео» Порубов: Все получилось очень естественно. Моя музыкальная деятельность начиналась именно в упомянутом формате — в «электричество» ушел я несколько позднее. И вот однажды я подумал, что я за рокер, если не объеду нашу Родину с акустической гитарой? Не думал, что здесь можно отыскать юмористический момент и умышленно не собирался ни над кем прикалываться.

Конечно, элемент шоу присутствовал. Из микрофона доносились и шутливые слоганы, однако назвать веселье основным лозунгом выступления язык не повернется. Надрывный вокал, отдающий интонацией легендарного Курта Кобейна проносился над залом никак не намекая на пресловутую ироничность. Держась на «подиуме» несколько отстранено, лидер «Психеи» в очередной раз напоминал о своей самобытности.

Дмитрий «Фео» Порубов: Наша группа всегда считалась в России ноу-хау. В каком-то смысле, мы были первыми, кто адекватно адаптировал западный «саунд» на русскоязычные тексты. Кстати, в свое время серьезно размышлял, не петь ли нам на английском. В итоге остановились на «великом и могучем. Все-таки мы обитаем в Российской Федерации и надо быть понятным отечественным слушателям.

Тем не менее, невзирая на любовь к „корням“, Дмитрий больше напоминает зарубежные образцы рок-идолов. Разумеется, не опускаясь до бесцеремонного копирования, гость краснодарских просторов на метафизическом уровне стремился к иноземному эталону. Даже сквозь unplugged-версии композиций пробивался драйв, не свойственный „доморощенным „персонажам“.

Дмитрий „Фео“ Порубов: Наш шоу-бизнес — как будто таракан. Иногда кажется, что его нет. Рок-артистов раскручивают по тому же принципу, что и „попсовиков“. У публики нет того выбора, что есть, например, в США. Там СМИ разделены по жанрам, что помогает аудитории определиться с предпочтениями. Там делают „звезд“ из того, что есть, а не создают „кумиров“ из воздуха — это главное. Что касается наших выступлений на одной площадке с „Rammstein“, „Korn“ и прочими мегавеличинами: бесспорно, когда-то и не могли мечтать о подобном. Лишь сейчас осознаешь эпохальность событий.

Как истинный авангардист, наш герой не мог обойтись без ноток протеста. Не разбрасываясь пустыми манифестами, господин Порубов сохранял внутреннюю свободу и в собственных произведениях. Не отклоняясь от идеологических основ жанра, он деликатно подводил поклонников к не самым заурядным размышлениям. Вероятно, по окончании мероприятия кубанцы не отринут полученную информацию.

Дмитрий „Фео“ Порубов: В музыкальном протесте необходимо ориентироваться на мировой опыт. За океаном нет полутонов. Если человек показывает системе „средний палец“, то он уже не отступает от выбранных ориентиров. Кто-то уходит в сквоты, кто-то помогает бездомным. В РФ слишком сильны внешние атрибуты. Возьмем тех же панков. „Бухнуть, ногой махнуть“ — они первые, а о гуманитарных посылах никто не тревожится.