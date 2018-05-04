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Детская железная дорога в Челябинске открывает новый сезон
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Детская железная дорога в Челябинске открывает новый сезон 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В субботу, 8 мая, стартует новый сезон функционирования детской железной дороги.
В этот день, в 12:00 на станции имени Павлика Морозова в парке Гагарина состоится торжественное открытие. По традиции, юные железнодорожники отрапортуют о готовности к летней практике. В этом году ее пройдут 728 школьников, из них 368 впервые попробуют свои силы.
«Для новичков состоится посвящение в юные железнодорожники. Ребята напишут свои желания, связанные с профессиональным ростом, и поместят записки в капсулу времени «Поезд будущего». Капсула будет открыта через четыре года, когда дети получат свидетельства выпускников детской железной дороги. По окончанию торжественной части гостей пригласят совершить первую в этом году поездку по малой магистрали», — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.
Дети будут работать машинистами тепловоза, дежурными по станции, проводниками, осмотрщиками вагонов и монтерами устройств сигнализации, централизации и блокировки. Этим специальностям юные железнодорожники учились с октября прошлого года.
Малая Южно-Уральская железная дорога протяженностью 5,7 километра была открыта 1 августа 1949 года. Она проходит по территории ПКиО им. Гагарина и Шершневскому бору. В составе дороги пять станций — Звездная, имени Павлика Морозова, Водная, Лесная, Солнечная и платформа Зоопарк. Регулярные рейсы совершают два состава из четырех вагонов— желто-зеленый «Юность» и желто-красный «Южноуралец». За 69 лет детская железная дорога перевезла более 5 миллионов пассажиров.
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