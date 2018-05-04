Дети рисуют будущее и свои мечты в Бэйчуань-Цянском автономном уезде

Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая / Синьхуа / — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group , вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь

Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь

Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь

Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь