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Дети рисуют будущее и свои мечты в Бэйчуань-Цянском автономном уезде
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Дети рисуют будущее и свои мечты в Бэйчуань-Цянском автономном уезде 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь
Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь
Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь
Уезд Бэйчуань /пров. Сычуань/, 3 мая /Синьхуа/ — В преддверии Дня молодежи /4 мая/ 5 аспирантов Сычуаньского института изобразительных искусств сегодня приехали в начальную школу «Аньчан» в Бэйчуань-Цянском автономном уезде городского округа Мяньян /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, чтобы порисовать вместе с детьми, изобразив будущее Бэйчуань-Цянского автономного уезда и детские мечты. Картины будут проданы на онлайн-аукционе, проводимом компанией Alibaba Group, вся прибыль от их продажи пойдет на помощь местным нуждающимся ученикам. Фотографии Синьхуа / Лю Кунь
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