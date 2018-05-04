Михаил Шемякин планирует запустить на телевидении образовательный проект для детей

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Художник Михаил Шемякин планирует в этом году создать образовательный проект для детей на российском телевидении по возрождению забытых русских слов, рассказал он ТАСС в день своего 75-летия. Автор напомнил, что таким собирательством забытых русских слов занимался Александр Солженицын

"Этот интересный словарь Солженицына, к сожалению, мало кому известен. Я работаю над 49 томами русских народных говоров, которые сотворили удивительные люди в Институте лингвистических исследований, который находится в Петербурге, — отметил собеседник ТАСС. — И я пришел к идее сделать образовательную программу для детей. Я как раз был на Первом канале и встретил очень серьезную поддержку [гендиректора Первого канала] Константина Эрнста , он давно интересуется проблемам русского языка, который на сегодняшний день мы потихонечку теряем".

По его словам, анимационные сценки с использованием русских говоров могут стать составной частью программы «Доброе утро». «Там будут выскакивать персонажи, обозначенные ушедшими словами. Дети любят дразнилки и там будут очень смешные обозначения — лентяев, лежебок, бездельников и прочее, а также еды, одежды, и зверей, птиц. Я думаю, что детская память сыграет основную роль в сохранении русского народного языка», — сказал Шемякин.

Михаил Шемякин — знаковая фигура российского и мирового нонконформизма. Исключенный из художественной школы за несоответствие нормам соцреализма, свои картины он писал по ночам, а днем работал разнорабочим в Эрмитаже , где можно было за это копировать шедевры великих мастеров. Инакомыслящий скульптор, художник, музыкант, или как он тогда сам себя называл «духовный эмигрант» стал реальным эмигрантом в 1971 году, когда его выдворили во Францию.

Возвращение на Родину состоялось только в 1989 году. Шемякин — гражданин США, проживающий в Париже, но, по его словам, с удовольствием работающий и приезжающий в Россию. Михаил Михайлович — автор мемориалов «Жертвам политических репрессий» в Санкт-Петербурге и «Дети — жертвы пороков взрослых» в Москве, скульптуры «Кибела: Богиня Плодородия» в Нью-Йорке, памятников Петру I в Лондоне, Джакомо Казанове в Венеции и других. Лауреат Государственной премии РФ (1993), лауреат премии «Золотая маска» (2002).