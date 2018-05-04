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Бесплатные курсы по домоводству для деревенских женщин в Хэншуе
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Бесплатные курсы по домоводству для деревенских женщин в Хэншуе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 3 мая /Синьхуа/ — На протяжении нескольких лет в районе Цзичжоу городского округа Хэншуй провинции Хэбэй /Северный Китай/ активно организуются курсы специальной подготовки для деревенских женщин. Базы обучения домоводству и учреждения по обслуживанию на дому проводят по заказу и на бесплатной основе специальные тренинги по уходу за матерью и младенцем, воспитанию детей, уходу за престарелыми. Так у местных женщин появляется возможность избавиться от нищеты, найдя работу недалеко от дома. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо
Шицзячжуан, 3 мая /Синьхуа/ — На протяжении нескольких лет в районе Цзичжоу городского округа Хэншуй провинции Хэбэй /Северный Китай/ активно организуются курсы специальной подготовки для деревенских женщин. Базы обучения домоводству и учреждения по обслуживанию на дому проводят по заказу и на бесплатной основе специальные тренинги по уходу за матерью и младенцем, воспитанию детей, уходу за престарелыми. Так у местных женщин появляется возможность избавиться от нищеты, найдя работу недалеко от дома. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо
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