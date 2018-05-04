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Жители Башкирии страдают из-за нашествия мышей
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Жители Башкирии страдают из-за нашествия мышей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В городе Мелеуз в одном из многоквартирных домов поселились полчища мышей.
Жители башкирского города Мелеуз жалуются на большое количество мышей. Об этом сообщает издание «Башинформ».
Жильцы многоквартирного дома по улице Бурангулова пожаловались в общественную организацию защиты прав потребителей на нашествие грызунов. Только за сутки одна из жительниц поймала в мышеловку почти десять мышей.
«Мыши нас просто атакуют. Управляющая компания бездействует. Ловим своими силами, но ведь от них вся зараза. Мы устали с ними бороться», — цитирует издание женщину.
По словам другого жителя дома, мыши поселились в доме в феврале текущего года.
Правозащитники направили жалобу в ГЖИ и Роспотребнадзор.
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