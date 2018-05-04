На Ямал возвращаются победители «Сокровищ Севера». Сгибаются под тяжестью наград

Накануне, 3 мая в Москве окончилась XIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018».

На ежегодном празднике прошла обширная праздничная программа «Народы Севера приглашают друзей!». Традиционно Ямал представил мастеров резьбы по кости и дереву, пошиву традиционной национальной одежды. Ямальские фольклорные исполнители участвовали в конкурсной программе фестиваля «Кочевье Севера» и модном показе фестиваля «Полярный стиль».

В этом году экспозиция ЯНАО представлялась в арктической тематике: снег, зимний чум, олень и нарты в окружении ледяных торосов. В этом году участниками конкурса на лучшее жилище северных народов и конкурса национальной кухни стали делегации из Тазовского района, Надымского и Пуровского районов. Ямальскими фаворитами стали мастера резьбы, фольклорную программу фестиваля «Кочевья Севера» представили Центр национальных культур Пуровского района, сольные исполнители окружного Центра национальных культур.

«Мы опять стали одними из главных победителей, даже неудобно, — поделился впечатлениями с корреспондентом ИА «Север-Пресс» вице-президент Ассоциации «Ямал — потомкам!» Сергей Худи. — У Ямала есть возможности представить наши народы во всей красе, ведь всё зависит от организации проекта».

Сергей Худи рассказал, что его заинтересовали не только культурные и художественные проекты, но и просветительские круглые столы с презентациями других регионов, например, Таймыра и Сахалина. Особенно заинтересовала уникальная экспозиция компании «Сахалин Энерджи» — одного из спонсоров «Сокровищ Севера». Было любопытно, как в других регионах складываются отношения коренных малочисленных народов Севера и промышленников.

«В целом же мощно, красиво выступили все регионы, представив свои традиции, кухни, жилища, языки, — подчеркнул Сергей Худи. — И ещё, на этой выставке-ярмарке можно было не только любоваться. Наши общинники смогли продать свою продукцию, и это важно».

Вице-президент «Ямал — потомкам!» отметил, что ещё не все представители автономного округа успели вернуться на родину, сгибаясь под тяжестью наград.

«Они представят более подробную информацию о победителях и участниках», — заверил он.