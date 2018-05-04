Дом-музей Карла Маркса в немецком Трире

Трир, 4 мая / Синьхуа / — На фото — дом-музей Карла Маркса , расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.

Трир, 4 мая /Синьхуа/ — На фото — дом-музей Карла Маркса, расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.

Трир, 4 мая /Синьхуа/ — На фото — дом-музей Карла Маркса, расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.

Трир, 4 мая /Синьхуа/ — На фото — дом-музей Карла Маркса, расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.

Трир, 4 мая /Синьхуа/ — На фото — дом-музей Карла Маркса, расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.

Трир, 4 мая /Синьхуа/ — На фото — дом-музей Карла Маркса, расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.

Трир, 4 мая /Синьхуа/ — На фото — дом-музей Карла Маркса, расположенный в знаменитом благодаря своему богатому историческому и культурному наследию немецком городе Трир.