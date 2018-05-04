Где в Казани не будут продавать алкоголь во время ЧМ-2018. Адреса

В дни проведения чемпионата мира по футболу в Казани ограничат продажу алкоголя. Под запрет попадает алкоголь в стеклянных бутылках. Его запретят продавать вокруг «Казань Арены», в центре города, у железнодорожных и автовокзалов. Ограничения будут действовать 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5-6 июля.

В зоне фестиваля болельщиков (перед центром семьи «Казан») запрет на продажу будет действовать с 14 июня по 15 июля, кроме 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля.

Продавать и употреблять алкоголь в этот период запрещено также и в ресторанах, кафе, столовых и других точках общепита, говорится в постановлении Кабинета Министров РТ.

Вокруг стадиона «Казань Арена» запрет действует территории:

По проспекту Амирхана — от Сибгата Хакима до Чистопольской;

от Чистопольской до Адоратского;

от Адоратского до Лаврентьева;

на Лаврентьева вдоль дворов до ул. Гаврилова, 10;

на границе обводного моста 3-й транспортной дамбы до ул. Троицкий лес;

на ул. Троицкий лес;

Вдоль края водной акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.

В центре города территория, где запретят продавать алкоголь, охватывает вокзал «Казань-1», Центральный стадион, Баумана, Петербургскую и набережную реки Казанки:

на ул. Пушкина до реки Казанки;

вдоль края водной акватории набережной до Саид-Галеева;

на Саид-Галеева с охватом территории ж/д вокзала;

на Нариманова до ул. Галиаскара Камала;

на Галиаскара Камала до ул. Г. Тукая;

на ул. Г. Тукая до ул. Татарстан;

на ул. Татарстан до Марселя Салимжанова;

на ул. Марселя Салимжанова до ул. Туфана Миннуллина;

на ул. Туфана Миннуллина до ул. Тихомирнова;

на ул. Тихомирнова до ул. Пушкина.

У железнодорожного вокзала «Казань-2» запретят продажу на границах:

от железнодорожных путей по ул. Восход до ул. Академика Королева;

на ул. Академика Королева до проспекта Ибрагимова;

на проспекте Ибрагимова до железнодорожных путей;

вдоль железнодорожных путей до ул. Восход.

У автовокзала «Южный» на границах улиц:

Проспект Победы по ул. Баки Урманче;

вдоль дворов до ул. Рауиса Гареева;

ул. Рауиса Гареева до ДРКБ;

от общежития № 5 на Оренбургском тракте до ул. Оренбургский тракт;

ул. Оренбургский тракт до пр. Победы.

Вокруг автовокзала «Восточный» запретят продажу на территории:

от ул. Аграрной по ул. Назиба Жиганова до ул. Садыка Ахтямова;

от Садыка Ахтямова до проспекта Победы;

от проспекта Победы до Аграрной;

от Аграрной до ул. Назиба Жиганова.

У международного аэропорта «Казань» алкоголь не будут продавать около зданий, прилегающих к территории аэропорта.

В зоне фестиваля болельщиков в дни проведения матчей запрет будет действовать на границах улиц:

Декабристов до ул. Красносельской и сквера «Молодежный» до Комсомольской;

Комсомольской до ул. Декабристов;

Декабристов вместе с территорией центра семьи «Казан»;

Сибгата Хакима вместе с территорией комплекса «Ривьера» до проспекта Амирхана;

Проспект Амирхана до Чистопольской;

Чистопольская до Декабристов.

На территории фан-феста во время фестиваля болельщиков ограничение будет введено на территории:

в обе стороны на ул. Декабристов;

от Красносельской вместе с территорией сквера «Молодежный» до Комсомольской;

от Комсомольской в обе стороны до ул. Гривской и Декабристов;

от Декабристов вместе с территорией центра семьи «Казан»;

от Сибгата Хакима до Мередианной;

от Мередианной до Чистопольской;

от Чистопольской до Декабристов.

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