В Казани ограничат продажу алкоголя во время проведения ЧМ-2018

В Казани в период проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 ограничат продажу алкогольной продукции, сообщает Inkazan со ссылкой на постановление регионального правительства.

Также вводится запрет на употребление алкоголя в стеклянной таре на определенных территориях. В частности, ограничения будут действовать на территории вокруг «Казань Арены», в центре города, у железнодорожного и автомобильного вокзалов, аэропорта и в зоне фан-феста.

Около «Казань Арены» продажу алкоголя ограничат на территории по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, по улице Адоратского до Лаврентьева, оттуда — вдоль дворовых территорий до улицы Гаврилова. Далее граница будет идти по обводному мосту 3-й транспортной дамбы до улицы Троицкий лес, далее вдоль края водной акватории реки Казанки и до Амирхана.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.