Музыкант из Екатеринбурга сыграл в Японии на огромном вращающемся органе

Ведущий органист Свердловской филармонии Тарас Багинец сыграл в Токио на огромном органе. Этот необычный инструмент состоит из трёх частей, каждая из которых может вращаться вокруг своей оси.

Гигантский инструмент собрал французский мастер Марк Гарнье для концертного зала Metropolitan Art Space в Токио в 1987–1991 годах. В нём есть и современные трубы, и элементы в стиле барокко. Всего у органа девять тысяч труб и 128 регистров. Для сравнения — у органа Свердловской филармонии чуть более четырёх тысяч труб.

Тарас исполнил на органе «Экуменическую мессу» Александра Гречанинова и записал это на видео.

— Орган разделён на три части. По сути дела, в одном корпусе скрываются три разных инструмента, — пояснил Тарас. — Мы сейчас будем играть на инструменте французского симфонического типа, вы сможете увидеть, как это смотрится из огромного зала на две тысячи мест.

Сейчас Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии выступают на музыкальном фестивале La Folle Journee («Безумные дни») в Токио. А наши «Безумные дни» пройдут в Екатеринбурге в сентябре. О том, какие из 111 концертов за три дня нельзя пропустить ни в коем случае, мы рассказывали в нашем гиде по фестивалю.