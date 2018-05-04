Как Чернобыль повлиял на мир

26 апреля 1986-го года в 01:23 по местному времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Строение энергоблока частично обрушилось, произошел выброс огромного количества радиоактивных материалов в окружающую среду. Непосредственно при аварии погибли два человека из персонала станции, одного из которых завалило обломками, а второго — обварило насмерть. При первичном тушении возникшего пожара облучились и за несколько дней или недель от лучевой болезни умерли 28 человек. Всех похоронили в свинцовых гробах. С тех пор прошло 32 года, и Чернобыль стал эдаким символом хрупкости нашей экологии. В общем-то, жалеть нужно не сам Чернобыль, а маленький и благополучный городок Припять — ныне пустой и загадочный. Знаменитый бассейн, школа с оставленными на столах тетрадями, колесо обозрения, гостиница «Полесье», дворец культуры «Энергетик» — все это нынче стоит пустое и заброшенное. Катастрофа не просто стала поводом для дискуссий, но и отразилась на многих других сферах жизни.

Влияние на мир Из зоны отчуждения АЭС эвакуировали 116 тысяч человек: это население городов Припять, Чернобыль и множества сел в Украине, Белоруссии и частично в России. Эвакуировали их в спешке, разрешив взять только документы и немного одежды. Мирным атомом засыпало Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Брестскую, Ровенскую, Волынскую, Гомельскую, Могилевскую, Минскую, Тульскую, Калужскую, Брянскую, Липецкую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области. По-братски досталось всем. Человечество на ошибках учится, поэтому катастрофа дала огромный материал для изучения радиации и ее воздействия на человека и другие живые организмы. Ликвидаторы и жители города стали кем-то вроде подопытных кроликов, на которых исследовались степени поражения радиацией. Например, бесспорным был тот факт, что в зоне поражения нельзя ходить без защиты. А ведь пострадали не только 600000 ликвидаторов, 10% из которых умерло и 165000 стали инвалидами, а также руководство города и энергетики, которые приезжали на место происшествия. Да и простые люди, особенно те, кто жил в непосредственной близости от АЭС. Люди подверглись как внешнему облучению от проходящих радиоактивных облаков и радиоактивных осадков, так и внутреннему — от потребления загрязненных продуктов питания. Говорят, что в весеннем Киеве в эту пору листва приобрела неприятный желтоватый оттенок, а горло у многих граждан начало ни с того ни с сего першить. Наконец-то был построен так называемый саркофаг (или контайнмент), который по-хорошему должен был окружать реактор заранее. Были усовершенствованы инструкции по безопасности, модернизировано специальное оборудование, применяющееся в атомной энергетике. Была практически доказана эффективность многих противорадиационных препаратов и новых методик лечения.

Вообще, ядерщики стали гораздо внимательнее относиться к своим детищам. На Кольской АЭС персонал заметил утечку пара из одного из трубопроводов. Экспертиза показала, что вместо сварного шва в стык листа был вложен железный прут, сверху замазанный сварочным электродом. Всего подобной дряни было найдено 12 штук. На Санкт-Петербургской АЭС персонал заметил, что по неизвестной причине нарастает вибрация турбогенератора. Проведенный осмотр показал, что его якорь был сварен аналогично трубам Кольской АЭС. Что характерно: еще 15 секунд, и был бы Ленинград новым Чернобылем. Впрочем, и зарубежные коллеги, облегченно вдохнув и вытерев пот со лба, начали внимательно следить за своими большими атомными штуками. Проглядели только в Фукусиме. Увы, идиотизм проектировщиков во время строительства АЭС — это уже закономерность.

Эксперты говорят, что на загаженной территории нельзя будет жить ближайшие 20 000 лет, но тем не менее в районе живут люди, да и у животных каких-то из ряда вон выходящих мутаций или проблем с развитием не наблюдается. Мутанты, конечно, есть, но естественный отбор дает о себе знать, и новую сверхпопуляцию странных диких зверей, пригодных для кунсткамеры, они не дали. Несколько квадратных километров леса, попавшие под ветер с радиоактивной пылью, банально умерло, став огненно-рыжего цвета. Собственно, участок так и назвали — Рыжий лес. Говорят даже, что деревья ночью светились. Всю эту красоту сровняли с землей бульдозерами и захоронили. На самом деле, гораздо сильнее от катастрофы пострадала Беларусь, и для маленькой страны обширные зараженные территории — большая проблема. Зато они открыли Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, в котором наблюдают за тем, как в непригодных для жизни условиях плодятся разные дикие звери. И очень даже неплохо плодятся! Уровень радиации в пределах тридцатикилометровой зоны ниже, чем в центре Москвы. Во всяком случае, слегка выше природного фона и в пределах допустимого. А вот в десятикилометровой зоне фонит страшно.

Музыка

Кто только не воспевал Чернобыль: Таривердиев, украинская певица Алеша, которая с песней Sweet People даже выступила на «Евровидении», «Красная плесень» и даже Джигурда. Но мы выбрали других. David Bowie — Time Will Crawl https://youtu.be/gMhMaNAmT-U Еще в далеком 1988-м катастрофа вдохновила певца на создание песни, посвященной теме загрязнения и разрушения планеты промышленностью. Типичная композиция в стилистике того времени. Если не вслушиваться в текст, обычная проходная песенка, которую легко спутать с десятком подобных. Adriano Celentano — Sognando Chernobyl https://youtu.be/YotZMVBVWc8 А у Челентано отсылки куда более очевидные. Хотя бы потому, что песню он назвал «Мне снится Чернобыль», хотя она также не столько о катастрофе, сколько о том, в какие тартарары катится наша планета. Сия проблема волнует маэстро не на шутку, иначе он бы не посвятил этому 11-минутную композицию. Watchtower — Mayday In Kiev https://youtu.be/c6shKzd6u-0 Американские экстремальные прогрессивщики постарались внимательно изучить материалы, но получилась антисоветчина. Дело было в 1989-м, так что простительно. Pink Floyd — Marooned https://youtu.be/P7YMI39sObY The Division Bell — из лучших альбомов в творчестве группы. Он запомнился не только лебединой песней всего 29-летнего творчества группы под названием High hopes, но и, пожалуй, самым сильным инструменталом Гилмора. Вряд ли кому-то при прослушивании Marooned представлялся Чернобыль, однако в 2014-м специально для юбилейного переиздания альбома, вышедшего в 1994 году, сняли шикарный клип именно в Припяти, что характерно, поскольку Marooned переводится как «Брошенный». Музыканты использовали простой и при этом сногсшибательный прием — склеивание и наложение кадров нынешних с архивной съемкой мирной жизни городка до взрыва. А бегущий по руинам загадочный седовласый гражданин выглядит словно призрак. В совокупности с безнадежно грустной мелодией клип производит, пожалуй, самое сильное впечатление из всех. Почему-то во время просмотра ты видишь не знаменитые артефакты жуткой катастрофы, а трагедию людей — то, о чем многие, говоря про Чернобыль, почему-то забывают. Fractures — It's Alright https://youtu.be/DNCH2-P0Lfs Клип австралийцев Fractures выглядит как менее удачная копия британских мастодонтов. Хотя композиция потрясающе красивая и проникновенная. ONUKA — 1986 https://youtu.be/2dWkLNXKgWc Украинская электро-фолк группа посвятила трагедии целый мини-альбом Vidlik. Но самая мощная композиция — без сомнения, «1986». Самый сильный момент песни спрятан в середине, где вставлен фрагмент телефонного разговора диспетчеров в первые минуты после взрыва. Delphic — This Momentary https://youtu.be/jc_Ev0RUgPI Британские электронщики, конечно же, сняли бассейн, школу, колесо обозрения, но на этом не остановились. Главная находка этого клипа в том, что режиссер снял жителей, которые в 2009 году продолжали жить рядом с Припятью и в населенных пунктах, прилегающих к чернобыльской зоне. И это производит куда больший эффект, чем мертвые пейзажи. Сразу ощущается какой-то эмоциональный порыв: все-таки жизнь есть, история продолжается. И вкупе с гипнотически-динамичным треком это выглядит как ода жизни и воскресшей природе. Example — What We Made https://youtu.be/LOOl08NQWU8 Британский рэпер одним из первых использовал опустевший город в качестве декораций для своего клипа. Песня, естественно, не абы какая, а о влиянии человека на окружающую среду.

Литература

Самое интересное — это, конечно же, мемуары ликвидаторов катастрофы и очевидцев. Тех самых людей, которые причастны к трагедии или, напротив, смотрели, как их близкие умирали в страшных муках с отслаивающейся слизистой рта. Благодаря им мы знаем про трагедию гораздо больше. Фэнтезийные романы по вселенной «Сталкера» — это, конечно, хорошо и интересно и при нехватке хорошего приключенческого чтива очень здорово подходит. Однако мы как-то больше склоняемся в сторону документалистики. «Чернобыльская молитва: хроника будущего» Светлана Алексиевич В книге с громким названием, написанной нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, собраны истории реально существующих людей, их воспоминания о том, как они проходили весь ужас катастрофы: эвакуацию, болезнь, потерю близки. Как всегда, у Алексиевич все без прикрас. Одни ее за это и любят — другие ненавидят. «Чернобыль. Месть мирного атома» Николай Карпан Карпан во время аварии был заместителем главного инженера Чернобыльской АЭС по науке и ядерной безопасности. Ему удалось написать самую авторитетную и точную книгу о катастрофе. Многие так называемые «эксперты» дальше книги Карпана не заходят, и им, видимо, хватает. Надо отдать должное автору, обработавшему и изучившему множество данных об аварии и присутствовавшему на суде по делу об аварии. Благодаря ему книгу можно читать без специфических знаний. «Чернобыль. Как это было» Анатолий Дятлов Книга бывшего заместителя главного инженера по эксплуатации ЧАЭС. Проще говоря, одного из виновников аварии, хотя не все так однозначно. Человек получил 10 лет колонии и громадную дозу облучения, и оба этих фактора, несомненно, подкосили его здоровье. После освобождения Дятлов всячески противоборствовал официальной версии катастрофы, а свое мнение изложил в книге. «Ядерный загар» Георгий Медведев Медведев принимал участие в проектировании, строительстве ЧАЭС, а также в ликвидации катастрофы. Так сказать, присутствовал и при рождении станции, и на ее похоронах. В книгу писателя вошли три повести: «Ядерный загар», «Энергоблок» и «Чернобыльская тетрадь». Документальные повести-расследования о событиях первых часов и дней катастрофы. Медведев был лично знаком со всеми основными участниками событий и видел трагедию в первые часы. Книга хороша тем, что проливает свет на бюрократическое закулисье, рассказывает о научных и конструкторских просчетах и бездарном руководстве. Он даже умудрился описать характер непосредственных участников события, что делает книгу едва ли не бесценной. Правда, если одни считают книгу чуть ли не главным документом, то остальные находят кучу ошибок и несостыковок.

Видеоигры

Игр про Чернобыль, как ни странно, не так много, как может показаться. Зато только одна серия игр по своей популярности превосходит все книги, фильмы и песни о трагедии вместе взятые. Речь, конечно же, о S. T. A. L. K. E. R. от украинцев GSC Game World. Если уж быть совсем откровенным, то во многом зона отчуждения своей резко возросшей популярностью обязана именно игре. Когда в 2007-м году вышла первая часть серии «S. T. A. L. K. E. R. : Тень Чернобыля», весь мир буквально кричал от восторга. Шутер от первого лица с элементами RPG дал возможность попутешествовать по зоне всем желающим. В игре смешалась история аварии на ЧАЭС и мир книг братьев Стругацких, и эта смесь дала отличный результат. Игра стала культовой и обрела миллионы поклонников по всему миру. До сих пор вокруг «Сталкера» существует мощное игровое сообщество, которое плодит новые любительские модификации. Культурный феномен «Сталкера» шагнул далеко за пределы игрового мира: по вселенной игры пишутся книги, снимаются любительские короткометражки, устраиваются ролевые побоища. Ну для тех, кто знаком со вселенной поближе, S. T. A. L. K. E. R. — это Сидорович, водка, маслины и артефакты. Припять и ЧАЭС появлялись в Call of Duty: Modern Warfare. Нужно было неспешно пройтись по заброшенным достопримечательностям Припяти, полюбоваться энергоблоком и поиграть в снайпера. Причем играем мы за капитана Прайса, что только придает брутальности происходящему. И надо сказать, это одна из самых запоминающихся миссий в принципе. Душевно получилось, очень душевно.

Заслуживает внимания мод «Half-Life: Чернобыль», появившийся на пиратских дисках в 2003 году. По сути, это одна из первых попыток показать Чернобыль, хотя исполнение, мягко говоря, омерзительное. Чтобы понять глубину постылости, достаточно прочитать описание к игре: «Half-Life: Чернобыль. Если вы патриот, то эта игра для вас. Вам придется бороться с террористами, решившими захватить ядерный реактор, а действие происходит именно там! Вы выступаете в роли охранника, вам будут доступны различные виды оружия. Помимо всего прочего, вам нужно будет раскрыть заговор ученых, которые попытаются поставить эксперимент, и остановить их. Расправа будет жестокой!». На остальное же без слез не взглянешь.

Голливуду тема катастрофы на ЧАЭС не очень интересна. Хотя сама атомная станция или Припять становились местом действия отдельных сцен сразу нескольких фильмов. Например, «Трансформеры-3», «Крепкий орешек-5», «Годзилла». Упоминалась в «Симпсонах», «Секретных материалах», и не более. «Чернобыль: последнее предупреждение» Единственное исключение — фильм 1991 года «Чернобыль: последнее предупреждение» с Джоном Войтом . Он играет американского врача, который откликнулся на приглашение руководства СССР помочь в лечении лучевой болезни и пересадке костного мозга для пострадавших на ЧАЭС и возглавил международную медицинскую команду по ликвидации последствий аварии. В общем-то фильм основан на документальных событиях: такая группа врачей действительно работала, но обилие клюквы и нелепейший Горбачев портят впечатление. «Запретная зона» Можно еще вспомнить хоррор от режиссера знаменитой серии «Паранормальное явление». Банальная история о группе друзей, которые вместо заброшенного домика в лесу решили проникнуть в Припять. Полнейший бред, хотя кому-то может понравиться. Снимался он целиком и полностью в Сербии и Венгрии, видимо, потому что так дешевле, а не по причине радиации. На его фоне даже «Припять. Оставленные позади», снятый молодыми украинскими и российскими кинематографистами, выглядит лучше. «Распад» В наших краях тему аварии облюбовали куда сильнее. Первым художественным фильмом о чернобыльской катастрофе стал «Распад» режиссера Михаила Беликова о журналисте, пытающемся добиться правды об аварии. У журналиста ни к селу на беду разворачивается семейная драма с изменой родной и горячо любимой жены. А для пущего трагизма рассказывают про молодоженов, сыгравших свадьбу в день катастрофы в «Городе Энергетиков», и мальчика, оставшегося в зараженном городе. В общем, это типично «перестроечное» кино, которое, увы, в большинстве своем либо забыто, либо прошло незамеченным. А зря, поскольку лучше «Распада» еще ничего не сняли. «Чернобыль: зона отчуждения» Нужно ли что-то говорить про сериал, который побил все рейтинги канала «ТНТ». Мистика, путешествия во времени, таинственные существа, закрученный сюжет. Людям нравится — так что говорить. Но это скорее не про трагедию, а про игры серии «Сталкер». «В субботу» Весьма неплохой фильм Александра Миндадзе показывает события первых 24 часов с момента аварии в городе, название которого не называется. Но отсылка к аварии на ЧАЭС очевидна. Главный герой становится невольным свидетелем катастрофы, узнает правду и оказывается перед моральным выбором: спасать людей или выполнять приказ начальства и не сеять панику. И это, пожалуй, лучший фильм бывшего драматурга. «Земля забвения» В 2011 году французы и украинцы сняли совместную картину об аварии на АЭС и ее последствиях с Ольгой Куриленко в главной роли. Впрочем, популярная в Голливуде актриса — не единственный повод посмотреть фильм. Дело в том, что часть съемок велась непосредственно в зоне отчуждения под присмотром МЧС Украины, и это единственный в своем роде пример. В остальном фильм на звание шедевра не тянет.

Документальное кино

Честно говоря, нет никакого смысла смотреть художественные произведения на тему трагедии. В документалках, посвященных Чернобылю, и нервов, и драмы столько, что никакой «Распад» рядом не стоит. Особенно хочется выделить следующие два фильма: «Чернобыль. 3828» https://youtu.be/YFplLr4US5k Рассказ о судьбах ликвидаторов. Очень качественный и трагический фильм, который, как ничто другое, раскрывает тему испоганенных бестолковым руководством судеб. «Радиоактивные волки Чернобыля» https://youtu.be/a4IxedAI4SQ Белорус Игорь Быншев вместе с учеными и кинематографистами из США, Германии и Австрии провел полтора года в месте происшествия, снимая дикую природу. Получилась очень красивая и интересная документалка о том, как на фоне реакторов пасутся зубры, разные дикие звери бегают по домам, а рыба плавает в пруду-охладителе. Также можно посмотреть «Битву за Чернобыль», снятый Discovery Channel. Очень качественный фильм, который на момент своего выхода явил миру множество неопубликованных ранее документов, что, естественно, вызвало волну споров и истерик. Достаточно неплох и «За секунду до катастрофы» National Geographiс. А про бесчисленное множество других документалок и говорить бессмысленно. Все повторяют друг друга, поскольку новая информация о трагедии существует либо на уровне слухов, либо — раздутых сплетен.

Туризм

В прошлом году Чернобыльскую зону отчуждения посетило 50000 человек. Это успех, товарищи! Загвоздка в том, что легально посетить зону могут только местные работники, родственники местных жителей или туристы с сопровождающими. Но оформить пропуск еще проще, чем послать неподготовленных солдат химвойск лопатами расчищать завал.

Людям по большому счету плевать на места, где уровень радиации местами превышает допустимый в 30 раз. $150 для них не деньги, а ради того, чтобы увидеть знаменитых кукол в детском саду и гостиницу «Полiсся», можно рискнуть здоровьем. В стоимость однодневного тура входит проезд комфортабельным автобусом от Киева, оформление разрешения на въезд и сопровождение лицензированного гида по всему маршруту. Экскурсия включает в себя посещение смотровой площадки у ворот четвертого энергоблока с видом на «Саркофаг», прогулку по Припяти с посещением самых заметных достопримечательностей: упомянутой гостиницы, школы, детского сада, больницы, бассейна и колеса обозрения, а также посещение объекта «Чернобыль 2» и встреча с самоселами в селе Паришив.

Естественно, есть определенные правила безопасности: например, ягоды есть нельзя, фонящие предметы руками не трогать, ковш от экскаваторов, которыми разбирали завалы, не облизывать, инструменты из больницы не приносить — их там много, но именно сюда привозили первых пострадавших, так что лучше не прикасаться. Желающих самостоятельно пробраться в зону в поисках артефактов еще больше, но их, как правило, отлавливает полиция. Вот такие дела: наиграются в своих «Сталкеров», а потом лезут куда и не звали. Собственно, если бы не серия игр со своей своеобразной приблатненно-таинственной романтикой, то не было бы столько туристов в Полесье с его радиоактивным очарованием.