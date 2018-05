Как Чернобыль повлиял на мир 

26 апреля 1986-го года в 01:23 по местному времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Строение энергоблока частично обрушилось, произошел выброс огромного количества радиоактивных материалов в окружающую среду. Непосредственно при аварии погибли два человека из персонала станции, одного из которых завалило обломками, а второго — обварило насмерть. При первичном тушении возникшего пожара облучились и за несколько дней или недель от лучевой болезни умерли 28 человек. Всех похоронили в свинцовых гробах. С тех пор прошло 32 года, и Чернобыль стал эдаким символом хрупкости нашей экологии. В общем-то, жалеть нужно не сам Чернобыль, а маленький и благополучный городок Припять — ныне пустой и загадочный. Знаменитый бассейн, школа с оставленными на столах тетрадями, колесо обозрения, гостиница «Полесье», дворец культуры «Энергетик» — все это нынче стоит пустое и заброшенное. Катастрофа не просто стала поводом для дискуссий, но и отразилась на многих других сферах жизни.

Влияние на мир Из зоны отчуждения АЭС эвакуировали 116 тысяч человек: это население городов Припять, Чернобыль и множества сел в Украине, Белоруссии и частично в России. Эвакуировали их в спешке, разрешив взять только документы и немного одежды. Мирным атомом засыпало Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Брестскую, Ровенскую, Волынскую, Гомельскую, Могилевскую, Минскую, Тульскую, Калужскую, Брянскую, Липецкую, Белгородскую, Курскую и Орловскую области. По-братски досталось всем. Человечество на ошибках учится, поэтому катастрофа дала огромный материал для изучения радиации и ее воздействия на человека и другие живые организмы. Ликвидаторы и жители города стали кем-то вроде подопытных кроликов, на которых исследовались степени поражения радиацией. Например, бесспорным был тот факт, что в зоне поражения нельзя ходить без защиты. А ведь пострадали не только 600000 ликвидаторов, 10% из которых умерло и 165000 стали инвалидами, а также руководство города и энергетики, которые приезжали на место происшествия. Да и простые люди, особенно те, кто жил в непосредственной близости от АЭС. Люди подверглись как внешнему облучению от проходящих радиоактивных облаков и радиоактивных осадков, так и внутреннему — от потребления загрязненных продуктов питания. Говорят, что в весеннем Киеве в эту пору листва приобрела неприятный желтоватый оттенок, а горло у многих граждан начало ни с того ни с сего першить. Наконец-то был построен так называемый саркофаг (или контайнмент), который по-хорошему должен был окружать реактор заранее. Были усовершенствованы инструкции по безопасности, модернизировано специальное оборудование, применяющееся в атомной энергетике. Была практически доказана эффективность многих противорадиационных препаратов и новых методик лечения.

Вообще, ядерщики стали гораздо внимательнее относиться к своим детищам. На Кольской АЭС персонал заметил утечку пара из одного из трубопроводов. Экспертиза показала, что вместо сварного шва в стык листа был вложен железный прут, сверху замазанный сварочным электродом. Всего подобной дряни было найдено 12 штук. На Санкт-Петербургской АЭС персонал заметил, что по неизвестной причине нарастает вибрация турбогенератора. Проведенный осмотр показал, что его якорь был сварен аналогично трубам Кольской АЭС. Что характерно: еще 15 секунд, и был бы Ленинград новым Чернобылем. Впрочем, и зарубежные коллеги, облегченно вдохнув и вытерев пот со лба, начали внимательно следить за своими большими атомными штуками. Проглядели только в Фукусиме. Увы, идиотизм проектировщиков во время строительства АЭС — это уже закономерность.

Эксперты говорят, что на загаженной территории нельзя будет жить ближайшие 20 000 лет, но тем не менее в районе живут люди, да и у животных каких-то из ряда вон выходящих мутаций или проблем с развитием не наблюдается. Мутанты, конечно, есть, но естественный отбор дает о себе знать, и новую сверхпопуляцию странных диких зверей, пригодных для кунсткамеры, они не дали. Несколько квадратных километров леса, попавшие под ветер с радиоактивной пылью, банально умерло, став огненно-рыжего цвета. Собственно, участок так и назвали — Рыжий лес. Говорят даже, что деревья ночью светились. Всю эту красоту сровняли с землей бульдозерами и захоронили. На самом деле, гораздо сильнее от катастрофы пострадала Беларусь, и для маленькой страны обширные зараженные территории — большая проблема. Зато они открыли Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, в котором наблюдают за тем, как в непригодных для жизни условиях плодятся разные дикие звери. И очень даже неплохо плодятся! Уровень радиации в пределах тридцатикилометровой зоны ниже, чем в центре Москвы. Во всяком случае, слегка выше природного фона и в пределах допустимого. А вот в десятикилометровой зоне фонит страшно.

Музыка

Кто только не воспевал Чернобыль: Таривердиев, украинская певица Алеша, которая с песней Sweet People даже выступила на «Евровидении», «Красная плесень» и даже Джигурда. Но мы выбрали других. David Bowie — Time Will Crawl https://youtu.be/gMhMaNAmT-U Еще в далеком 1988-м катастрофа вдохновила певца на создание песни, посвященной теме загрязнения и разрушения планеты промышленностью. Типичная композиция в стилистике того времени. Если не вслушиваться в текст, обычная проходная песенка, которую легко спутать с десятком подобных. Adriano Celentano — Sognando Chernobyl https://youtu.be/YotZMVBVWc8 А у Челентано отсылки куда более очевидные. Хотя бы потому, что песню он назвал «Мне снится Чернобыль», хотя она также не столько о катастрофе, сколько о том, в какие тартарары катится наша планета. Сия проблема волнует маэстро не на шутку, иначе он бы не посвятил этому 11-минутную композицию. Watchtower — Mayday In Kiev https://youtu.be/c6shKzd6u-0 Американские экстремальные прогрессивщики постарались внимательно изучить материалы, но получилась антисоветчина. Дело было в 1989-м, так что простительно. Pink Floyd — Marooned https://youtu.be/P7YMI39sObY The Division Bell — из лучших альбомов в творчестве группы. Он запомнился не только лебединой песней всего 29-летнего творчества группы под названием High hopes, но и, пожалуй, самым сильным инструменталом Гилмора. Вряд ли кому-то при прослушивании Marooned представлялся Чернобыль, однако в 2014-м специально для юбилейного переиздания альбома, вышедшего в 1994 году, сняли шикарный клип именно в Припяти, что характерно, поскольку Marooned переводится как «Брошенный». Музыканты использовали простой и при этом сногсшибательный прием — склеивание и наложение кадров нынешних с архивной съемкой мирной жизни городка до взрыва. А бегущий по руинам загадочный седовласый гражданин выглядит словно призрак. В совокупности с безнадежно грустной мелодией клип производит, пожалуй, самое сильное впечатление из всех. Почему-то во время просмотра ты видишь не знаменитые артефакты жуткой катастрофы, а трагедию людей — то, о чем многие, говоря про Чернобыль, почему-то забывают. Fractures — It's Alright https://youtu.be/DNCH2-P0Lfs Клип австралийцев Fractures выглядит как менее удачная копия британских мастодонтов. Хотя композиция потрясающе красивая и проникновенная. ONUKA — 1986 https://youtu.be/2dWkLNXKgWc Украинская электро-фолк группа посвятила трагедии целый мини-альбом Vidlik. Но самая мощная композиция — без сомнения, «1986». Самый сильный момент песни спрятан в середине, где вставлен фрагмент телефонного разговора диспетчеров в первые минуты после взрыва. Delphic — This Momentary https://youtu.be/jc_Ev0RUgPI Британские электронщики, конечно же, сняли бассейн, школу, колесо обозрения, но на этом не остановились. Главная находка этого клипа в том, что режиссер снял жителей, которые в 2009 году продолжали жить рядом с Припятью и в населенных пунктах, прилегающих к чернобыльской зоне. И это производит куда больший эффект, чем мертвые пейзажи. Сразу ощущается какой-то эмоциональный порыв: все-таки жизнь есть, история продолжается. И вкупе с гипнотически-динамичным треком это выглядит как ода жизни и воскресшей природе. Example — What We Made https://youtu.be/LOOl08NQWU8 Британский рэпер одним из первых использовал опустевший город в качестве декораций для своего клипа. Песня, естественно, не абы какая, а о влиянии человека на окружающую среду.