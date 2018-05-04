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В Старом дворике ГУМа состоится открытие сезона уличных фестивалей
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В Старом дворике ГУМа состоится открытие сезона уличных фестивалей 

Primpress 24 минуты назад
Фото: Primpress
Во время двухдневного мероприятия запланированы творческая ярмарка местных мастеров, а также знакомые горожанам события в новом формате
«Открывая сезон в Старом дворике, мы всегда делаем это максимально ярко и качественно, тем самым задавая тон всем летним мероприятиям в городе», — говорит маркетолог Владивостокского ГУМа Ольга Струтина.
Свое семилетие сообщество Creativespot отметит творческой ярмаркой, которая станет ключевым событием открытия. Здесь будут представлены как вещи, выполненные в духе мировых тенденций, так и продукция с ярко выраженным локальным контекстом. Например, художник, скрывающийся под псевдонимом Паноптикум, представит «живую» керамику и открытки с «параллельным» взглядом на Владивосток.
В воскресенье, 6 мая, в Patio 31 на территории Старого дворика ГУМа в форме книжного аукциона пройдет литературное шоу «Кот Бродского». Лоты представят победители прошлых шоу и редакция городского интернет-журнала «Кот Бродского». Все собранные средства пойдут на покупку книг для Центра содействия семейному устройству № 1 (Владивосток).
«Мы представим самые странные, смешные и нелепые книги, которые только смогли отыскать на полках местных магазинов. Соответственно, и рассказ о них не будет серьезным, — рассказала организатор «Кота Бродского» Ольга Аристова. — Суть в том, чтобы весело провести время и сделать пожертвование в пользу детского дома в столь необычной форме».
Кроме того, в дни мероприятия в Старом дворике ГУМа будут работать две музыкальные площадки: live-сцена с экспериментальной музыкой и танцпол, где развернется «дневная» вечеринка. В качестве организатора площадок выступил проект «Дисциплина».
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