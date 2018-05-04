«Звоните завтра»: поликлиника в Дзержинском районе осталась без вакцин от энцефалита

Пациенты поликлиники в Дзержинском районе Новосибирска разобрали бесплатные вакцины от клещевых инфекций — лекарство закончилось. В минздраве Новосибирской области заверили, что это «временные трудности».

«Я живу в Дзержинском районе — поликлиника № 17 на Лежена. Мы с мужем поставили прививку — я должна была по очереди ставить там третью прививку, а муж — вторую. Мы звоним-звоним, а нам отказывают. Точнее, не отказывают, а говорят: «Прививок нет, звоните завтра». Время-то идёт, поставить не можем.

Причём в частных клиниках прививка есть, стоит 700–800 [рублей]. За меня мой работодатель исправно платит налоги, и я не хочу идти ставить платную вакцину»,

— рассказала корреспонденту НГС одна из пациенток поликлиники.

По её словам, вакцин также не оказалось в детском отделении поликлиники — прививки от клещевых инфекций нужны были 14-летней дочери пациентки, которая готовится к поездке в детский лагерь.

Пациентка отметила, что первую прививку в октябре её семья поставила без проблем и в предыдущие годы перебоев с вакцинами от клещевого энцефалита не было.

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области пояснили, что на сезон закуплено более 150 тысяч вакцин для взрослых и, вероятно, в некоторых отделениях поликлиник они действительно закончились.

«В настоящее время проводится закуп очередной партии», — сообщили в минздраве.

По информации ведомства, с детскими вакцинами у региона проблем нет, и если в детской поликлинике Дзержинского района сегодня они закончились — это «временные трудности», которые минздрав решает.

Первый клещ сезона укусил жителя Новосибирской области 4 апреля 2018 года — студенту, снявшему клеща с ноги, пришлось обратиться к врачу. По данным Роспотребнадзора НСО, к 1 мая врачи зарегистрировали 171 обращение жителей с укусами клещей — в Новосибирске больше всего пострадали горожане, живущие в Ленинском (24 случая) и Железнодорожном (6 случаев) районах.

Случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрировано, подчеркнули в Роспотребнадзоре , добавив, что в этом году будут привиты более 266 тысяч человек.

Ранее молодой новосибирец сам поставил себе вакцину от клещевого энцефалита и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам удалось спасти ему жизнь.